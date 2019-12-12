Стрілянина в Москві: поблизу будівлі ФСБ на Луб'янці застрелено кілька людей - ЗМІ

Невідомий відкрив вогонь з автомата Калашникова. Інцидент стався в приймальні ФСБ на Луб'янці, повідомляють ЗМІ.
У центрі Москви біля будівлі ФСБ на Луб'янці сталася стрілянина, в результаті якої вбито і поранено кілька людей. Згідно з повідомленнями, невідомий відкрив вогонь з автомата Калашникова в приймальні ФСБ. Потім він вибіг на вулицю, де продовжив стрілянину. Як повідомляють "Відкриті медіа" з посиланням на джерело в ФСБ, спочатку нападників було троє, двох з них було вбито в приймальні.
У результаті інциденту постраждали кілька співробітників правоохоронних органів. Офіційних повідомлень щодо числа загиблих унаслідок стрілянини немає. Російські ЗМІ поки що наводять суперечливу інформацію щодо точної кількості загиблих у тому числі й серед співробітників правоохоронних органів та спецслужб.
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