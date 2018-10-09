Стрілянина в Керчі: дев'ятнадцятеро людей вбито

В результаті стрілянини в політехнічному коледжі в Керчі в анексованому Росією Криму в середу, 17 жовтня, за оновленими даними, загинули 19 осіб, ще близько 50 постраждали. Із понад 30 госпіталізованих восьмеро перебувають у важкому стані, повідомив глава окупаційної влади Криму Сергій Аксьонов, який прибув на місце трагедії. Він заявив, що причини і обставини інциденту розслідуються.

Слідчі: Підозрюваний застрелився

У Слідчому комітеті (СК) Росії заявив, що підозрюваний у вчиненні стрілянини зрештою покінчив життя самогубством. За попередніми даними слідства, це 18-річний студент четвертого курсу політехнічного коледжу Владислав Р., в тілі якого виявлено вогнепальне поранення. Про це повідомила офіційна представниця СК РФ Світлана Петренко. У всіх загиблих - також вогнепальні поранення.

Пізніше Національний антитерористичний комітет РФ повідомив, що в тій самій будівлі коледжу знайшли вибуховий пристрій, передає інформагенція ТАСС. Бомбу вивчають вибухотехніки.

Місце події оточено силовиками

Більшість загиблих - підлітки

У Керчі запроваджено режим надзвичайної ситуації. Раніше Росгвардія повідомила, що було підірвано саморобний вибуховий пристрій і назвала подію терактом. Слідчий комітет зазначив, що пристрій, що спрацював у коледжі, був начинений металевими предметами, і також підтвердив версію теракту. За його початковими відомостями, вибух стався в їдальні, більшість загиблих - підлітки. Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу за статтею "теракт" за фактом загибелі людей в коледжі в Керчі, а потім перекваліфікував його на справу за статтею про вбивство двох і більше осіб.

Після події в коледжі в Керчі закрито всі навчальні заклади і дитячі садки, місця масового скупчення людей, обмежено рух міського транспорту. На Кримському мосту посилено охорону. На всьому анексованому Росією українському півострові оголошено триденну жалобу.