 Стрілянина в Керчі: дев′ятнадцятеро людей вбито | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.10.2018

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Новини

Стрілянина в Керчі: дев'ятнадцятеро людей вбито

За даними де-факто влади анексованого Росією Криму, щонайменше 19 людей загинули, десятки поранені внаслідок стрілянини в політехнічному коледжі. Справу про теракт перекваліфіковано у справу про вбивство.

На місці події в Керчі

На місці події в Керчі

DW.COM

Правоохоронці затримали підозрюваних у обстрілі автомобіля в Одесі. Лідер Автомайдану Олексій Гриценко заявив, що потерпілий не є членом цієї організації. Раніше у ЗМІ з'явилися повідомлення, що стріляли в "активіста". (07.10.2018)

За попередніми даними, внаслідок вибуху в політехнічному коледжі в Керчі до десяти людей загинули, десятки дістали поранень. Щодо причин вибуху висуваються різні версії. (17.10.2018)

В результаті стрілянини в політехнічному коледжі в Керчі в анексованому Росією Криму в середу, 17 жовтня, за оновленими даними, загинули 19 осіб, ще близько 50 постраждали. Із понад 30 госпіталізованих восьмеро перебувають у важкому стані, повідомив глава окупаційної влади Криму Сергій Аксьонов, який прибув на місце трагедії. Він заявив, що причини і обставини інциденту розслідуються.

Слідчі: Підозрюваний застрелився

У Слідчому комітеті (СК) Росії заявив, що підозрюваний у вчиненні стрілянини зрештою покінчив життя самогубством. За попередніми даними слідства, це 18-річний студент четвертого курсу політехнічного коледжу Владислав Р., в тілі якого виявлено вогнепальне поранення. Про це повідомила офіційна представниця СК РФ Світлана Петренко. У всіх загиблих - також вогнепальні поранення.

Пізніше Національний антитерористичний комітет РФ повідомив, що в тій самій будівлі коледжу знайшли вибуховий пристрій, передає інформагенція ТАСС. Бомбу вивчають вибухотехніки.

Місце події оточено силовиками

Місце події оточено силовиками

Більшість загиблих - підлітки

У Керчі запроваджено режим надзвичайної ситуації. Раніше Росгвардія повідомила, що було підірвано саморобний вибуховий пристрій і назвала подію терактом. Слідчий комітет зазначив, що пристрій, що спрацював у коледжі, був начинений металевими предметами, і також підтвердив версію теракту. За його початковими відомостями, вибух стався в їдальні, більшість загиблих - підлітки. Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу за статтею "теракт" за фактом загибелі людей в коледжі в Керчі, а потім перекваліфікував його на справу за статтею про вбивство двох і більше осіб.

Після події в коледжі в Керчі закрито всі навчальні заклади і дитячі садки, місця масового скупчення людей, обмежено рух міського транспорту. На Кримському мосту посилено охорону. На всьому анексованому Росією українському півострові оголошено триденну жалобу.

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Вибух у Керчі: що відомо про трагедію в коледжі (17.10.2018)

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Вибух у Керчі: що відомо про трагедію в коледжі (17.10.2018)  

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Stadt Kertsch

У Керчі внаслідок вибуху у коледжі загинули десятеро осіб 17.10.2018

За попередніми даними, внаслідок вибуху в політехнічному коледжі в Керчі до десяти людей загинули, десятки дістали поранень. Щодо причин вибуху висуваються різні версії.

Вибух у Керчі: що відомо про трагедію в коледжі (17.10.2018) 17.10.2018

У Керчі повідомляють про щонайменше 15 загиблих і півсотні поранених внаслідок вибуху в політехнічному коледжі. За попередньою інформацією, вибуховий пристрій спрацював у їдальні.

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