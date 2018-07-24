 Стрілянина в Канаді: нападник застрелив щонайменше 16 людей | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.04.2020

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Стрілянина в Канаді: нападник застрелив щонайменше 16 людей

Зловмисник у автомобілі, що нагадував поліцейський, застрелив щонайменше 16 людей. Поліція переслідувала підозрюваного нападника півдоби. Правоохоронці його застрелили.

Стрілянина в Канаді: нападник застрелив щонайменше 16 людей

Щонайменше 16 людей загинули внаслідок стрілянини в Канаді. Стріляти у різних місцях, за даними поліції, 51-річний чоловік почав увечері в суботу, 18 квітня (за місцевим часом). Мотиви нападника досі залишаються невідомими. Триває слідство.

Стрілець убивав своїх жертв у різних місцевих громадах у радіусі близько ста кілометрів від столиці провінції Нова Шотландія - міста Галіфакс. Тікаючи від правоохоронців, за попередніми даними, підозрюваний нападник поміняв кілька автомобілів. Один із них зовні нагадував поліцейську машину. Окрім того, чоловік використовував елементи поліцейської уніформи.

Поліція переслідувала підозрюваного нападника близько 12 годин. Наступного дня, в неділю, його застрелили, передає інформагенція AFP.

Одна з жертв - 23-річна поліцейська, у якої залишилися двоє дітей. Ще один поліцейський поранений. Загрози його життю, за даними правоохоронців, немає.

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