 Стрілянина в Гілрої: поліція застрелила нападника, що вбив трьох людей | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.07.2019

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Новини

Стрілянина в Гілрої: поліція застрелила нападника, що вбив трьох людей

Правоохоронці підозрюють, що у нападника, який застрелив трьох людей на фестивалі їжі в Каліфорнії, був спільник. Кількість постраждалих зросла до 15 осіб. Підозрюваного вбито.

Відвідувачі фестивалю у Гілрої тікають з місця події

Відвідувачі фестивалю у Гілрої тікають з місця стрілянини

Чоловіка, котрий відкрив вогонь на фестивалі їжі у каліфорнійському місті Гілрой і вбив трьох людей, застрелили правоохоронці. Про це місцевий шеф поліції Скот Сміті повідомив журналістів у понеділок, 29 липня, інформує dpa. 

За словами Сміті, стрілець, внаслідок атаки якого на фестиваль Gilroy Garlic постраждали ще 15 осіб, ймовірно, потрапив на територію заходу, пошкодивши огорожу і, таким чином, уникнув охоронців. Поліція шукає другого підозрюваного у тому, що він допомагав зловмиснику та, ймовірно, теж стріляв.

П'ятьох постраждалих внаслідок стрілянини доправлено до місцевої лікарні, однак про їхній стан поки не повідомляють. На відео, оприлюднених у соцмережах, видно, як гості фестивалю тікають у паніці. На місце події прибули рятувальні служби і кілька вертольотів. Інформації про особу і мотиви стрільця наразі немає.

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Стрілянина на фестивалі їжі у Каліфорнії: є загиблі

Внаслідок стрілянини, котру у місті Гілрой у США вчинив невідомий зловмисник, загинули троє і постраждали 12 осіб. (29.07.2019)  

Стрілянина в синагозі у Каліфорнії: є жертви

Молодий чоловік відкрив вогонь у синагозі в Каліфорнії. Внаслідок цього загинула одна людина і ще троє отримали поранення. Стрільця затримали. (28.04.2019)  

У США чиновник застрелив 12 людей у міській адміністрації

В результаті стрілянини, відкритої службовцем міської адміністрації у штаті Вірджинія, загинули щонайменше 12 осіб, включно із самим злочинцем. Ще четверо людей були поранені. (01.06.2019)  

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