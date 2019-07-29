Стрілянина в Гілрої: поліція застрелила нападника, що вбив трьох людей

Чоловіка, котрий відкрив вогонь на фестивалі їжі у каліфорнійському місті Гілрой і вбив трьох людей, застрелили правоохоронці. Про це місцевий шеф поліції Скот Сміті повідомив журналістів у понеділок, 29 липня, інформує dpa.

За словами Сміті, стрілець, внаслідок атаки якого на фестиваль Gilroy Garlic постраждали ще 15 осіб, ймовірно, потрапив на територію заходу, пошкодивши огорожу і, таким чином, уникнув охоронців. Поліція шукає другого підозрюваного у тому, що він допомагав зловмиснику та, ймовірно, теж стріляв.

П'ятьох постраждалих внаслідок стрілянини доправлено до місцевої лікарні, однак про їхній стан поки не повідомляють. На відео, оприлюднених у соцмережах, видно, як гості фестивалю тікають у паніці. На місце події прибули рятувальні служби і кілька вертольотів. Інформації про особу і мотиви стрільця наразі немає.