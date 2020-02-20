Стрілянина в Ганау: Федеральна прокуратура підозрює терористичний слід

Напад на два кальян-бари в гессенському місті Ганау розслідує Федеральна прокуратура через підозру в терористизмі. Про це в четвер, 20 лютого, повідомив земельний міністр внутрішніх справ Гессену Петер Бойт (Peter Beuth) під час пресконференції, передає агенція новин dpa.

За словами Бойта, підозрюваний у нападі був 43-річним німцем з Ганау. Міністр додав, що відомі на даний момент дані дають підстави вважати, що злочин було скоєно на "ксенофобському ґрунті".

Утім, чиновник визнав, що досі підозрюваний не був відомий поліції як ксенофоб, так само він не потрапляв у поле зору поліції за будь-які протиправні дії, додав міністр, передає агенція новин dpa.

Водночас у Федеральній прокуратурі цього ж дня повідомили, що розслідуватимуть цей випадок з огляду на його "особливе значення". Утім, речник відомства не навів жодних інших подробиць.

Підозрюваний демонстрував ультраправі погляди

Як дізналися журналісти інформагенції AFP з неназваних джерел серед слідчих, правоохоронцям вдалося знайти письмове зізнання нападника в скоєному, а також відеозапис, де він висловлює своє ставлення до деяких явищ у суспільстві. За даними ЗМІ, ймовірний нападник на відео висловлював "безумні" та почасти ультраправі погляди.

Як повідомлялося, внаслідок стрілянини в двох кальян-барах в містечку Ганау загинуло дев'ятеро людей. Як розповіли журналістам AFP у поліції, вісім осіб загинуло на місці події, а ще один помер згодом від отриманих ран. Кілька осіб отримали поранення.

Згодом правоохоронці виявили в квартирі ймовірного нападника два тіла. Пізніше виявилося, що разом з підозрюваним у квартирі було тіло його 72-річної матері, повідомив міністр Петер Бойт.