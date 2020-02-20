 Стрілянина в Ганау: дев′ятеро загиблих мали міграційне коріння | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.02.2020

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Стрілянина в Ганау: дев'ятеро загиблих мали міграційне коріння

Перед скоєнням нападів підозрюваний у стрілянині розмістив на своєму сайті відео та свого роду маніфест, які свідчать про глибоко расистські погляди, повідомив генеральний прокурор ФРН.

На місці скоєння атаки в Ганау

На місці скоєння атаки в Ганау

Дев'ятеро людей, які загинули внаслідок стрілянини в німецькому місті Ганау, мали міграційне коріння. Про це в четвер, 20 лютого, повідомив генеральний прокурор Петер Франк (Peter Frank). Під час нападів поранення отримали ще шестеро осіб, одна з яких - важкі, додав генпрокурор, передає агенція новин AFP.

За його словами, підозрюваний у стрілянині Тобіас Р. (Tobias R.), який наклав на себе руки після нападів, залишив на своєму сайті "відеоповідомлення та свого роду маніфест". Окрім "заплутаних думок та необдуманих теорій змови", вони вказують на "глибоко расистські погляди", додав Петер Франк.

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Правоохоронці встановлюють, чи мав зловмисник співучасника, а також чи знав хтось про його плани. Для цього вони перевірять його оточення та контакти в Німеччині та за кордоном. Розслідування вестиме Федеральне управління кримінальної поліції.

Як повідомлялося, в ніч на 20 лютого в місті Ганау в землі Гессен було скоєно напад на два кальян-бари та один кіоск, що працював цілодобово. Крім того, було обстріляно один автомобіль. Унаслідок стрілянини загинули дев'ятеро осіб і ще шестеро отримали поранення.

У нападах підозрюють 43-річного німця Тобіаса Р. Згодом він застрелив у своєму помешканні свою матір, а потім наклав на себе руки. Як було встановлено, раніше він займався спортивною стрільбою.

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