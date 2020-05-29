 Стрілянина в Броварах: суд обирає запобіжні заходи підозрюваним | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.05.2020

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Стрілянина в Броварах: суд обирає запобіжні заходи підозрюваним

Броварський суд обрав запобіжний захід першому із затриманих у справі про стрілянину в Броварах у вигляді 60 днів арешту без права внесення застави.

Першого із затриманих під час стрілянини в Броварах арештували на 60 діб

Першого із затриманих під час стрілянини в Броварах арештували на 60 діб

У Київській області Броварський суд у суботу, 30 квітня, почав обирати запобіжні заходи 21 підозрюваному у справі про стрілянину в Броварах. Перший підозрюваний заарештований без права внесення застави, повідомила пресслужба Національної поліції України.

"Станом на 14:00 суд обрав запобіжний захід одному фігуранту - утримання під вартою без права внесення застави", - йдеться в повідомленні.

Як уточнив заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко на своїй сторінці у Facebook, першого з затриманих арештували на 60 діб.

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За інформацією Нацполіції, на цей час 21 особі оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Правоохоронці звернулися до суду з клопотанням про обрання їм запобіжного заходу - утримання під вартою.

Як повідомлялося, 29 травня вранці в Броварах в житловому районі між підприємцями, які займаються пасажирськими перевезеннями, і нелегальними перевізниками стався конфлікт із застосуваня вогнепальної зброї. На місці затримали декількох осіб зі зброєю. Серед них виявилися люди з різних регіонів. Подія набула широкого резонансу, на неї відреагував президент України Володимир Зеленський.

За його словами, "те, що відбувалося, навіть сутичками не можна назвати. Це нагадувало 90-ті". Він закликав міністра внутрішніх справ знайти замовників та притягнути їх до відповідальності. "Також щоб на рівні уряду ми зрозуміли, як допомогти звичайним людям, майно яких постраждало в цій сутичці", - підсумував Зеленський.

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Згодом міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков у відеозверненні заявив про 28 затриманих учасників стрілянини. За його словами, було вилучено 16 одиниць зброї.

 

 

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