 Стрілянина в Броварах: суд відправив під варту уже 20 підозрюваних | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.06.2020

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Стрілянина в Броварах: суд відправив під варту уже 20 підозрюваних

Суд відправив під варту на 60 діб без альтернативи внесення застави 20 підозрюваних у причетності до стрілянини в Броварах, повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Суд у справі стрілянини в Броварах

Суд у Броварах на Київщині продовжує обирати запобіжні заходи затриманим у зв'язку з масовою  стріляниною в одному з житлових кварталів міста. Станом на ранок понеділка, 1 червня, 20-ьом підозрюваним у причетності до стрілянини обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб без права внесення застави. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков в соціальній мережі Twitter.

"Ще одну справу суд розглядатиме о 10:00. Двом особам оголошено підозру заочно - до затримання. На черзі - організатори злочину", - додав Аваков.

Нагадаємо, вранці 29 травня у житловому районі Броварів виникла сутичка зі стріляниною, в якій взяли участь десятки чоловіків. На місці затримали декількох осіб зі зброєю. Подія набула широкого розголосу, на неї відреагував президент України Володимир Зеленський. Він закликав міністра внутрішніх справ знайти замовників та притягнути їх до відповідальності.

Згодом керівник МВС Арсен Аваков повідомив, що причиною стрілянини став конфлікт між двома перевізниками у Київській області. Конфлікт стосувався маршрутів між Броварами та Києвом, обсяг перевезень Аваков оцінив у 220 мільйонів гривень на рік. "Цей ринок пасажирських перевезень ділять між собою дві групи: частина перевезень - легальна. Частина, яку здійснюють обидва перевізники, - ні", - додав глава МВС. За його словами, перевізники для з'ясування відносин між собою "найняли бандитів" і "забили стрілку", як у 1990-ті, що закінчилася стріляниною. Учасники сутички прибули, зокрема, з Вінницької та Житомирської областей. За словами Авакова, в якості вингороди вони отримали по 800 гривень. 

DW.COM

Стрілянина в Броварах: суд обрав запобіжні заходи затриманим

11 осіб, які брали участь в перестрілці в житловому районі в Броварах, утримуватимуться під вартою без права внесення застави. (31.05.2020)  

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