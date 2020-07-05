Стрес через коронавірус: пандемія тисне німцям на психіку

Пандемія коронавірусу та її наслідки стали чималим психологічним випробуванням для багатьох жителів Німеччини. Кожен другий зізнався, що через COVID-19 часто або іноді перебуває у стресі. Найбільше на душевний дискомфорт скаржаться батьки малюків та школярів, жінки та молодь. Про це свідчать опубліковані 13 липня результати опитування, яке провів соціологічний інститут Forsa на замовлення каси лікарняного страхування Techniker Krankenkasse.

Локдаун викликав психологічний дискомфорт у молоді

Один з найнеочікуваніших висновків дослідження полягає в тому, що найбільш нервово на коронавірус реагують, виявляється, німці молодого та середнього віку, і зовсім не літні люди, хоча саме вони належать до однієї з головних груп ризику. 38% опитаних у віці 18-39 років та 40% у віці 40-59 років вказали, що мають в цій ситуації великі психологічні проблеми. Водночас серед тих, кому за 60, на стрес поскаржилися лише 27%.

Багато літніх німців доволі спокійно перенесли карантин із правом виходити з дому вдвох

Давід Горстманн (David Horstmann), психолог Techniker Krankenkasse, пояснює це так: "Ті, що молодші, зазвичай активніше проводять свій вільний час. Вони частіше десь бувають, зустрічаються з друзями чи подорожують. Оскільки під час локдауна від усього цього довелося відмовитись, вони більш гостро сприйняли цей період ніж старші люди".

Варто зазначити, що репрезентативне опитування провели серед повнолітніх жителів ФРН у період з 13 по 26 травня, коли були ще дуже свіжими спогади про загальнонаціональний локдаун, який на той час уже завершився, хоча різноманітні обмеження ще діяли. Так, у більшості федеральних земель на той час якщо вже й відновилася робота дитячих садків та шкіл, то лише частково, що не могло не позначитися на психологічному стані у родинах.

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У жінок життя стало більш нервове

Тож не дивно, що на стрес поскаржилися 69% батьків дошкільнят та школярів. Адже їм довелося одночасно працювати, зокрема дистанційно з дому, та піклуватися про дітей.

Багатьом мамам коштувало чимало нервів працювати з дому й займатись дітьми

"Це подвійне навантаження частково пояснює різне сприйняття стресу між жінками та чоловіками під час пандемії", - вважає Давід Горстманн. В опитуванні 57% жінок та 42% чоловіків поскаржилися, що їхнє життя стало через коронавірус більш нервовим.

На прохання соціологів перерахувати ті фактори, які найбільше тисли та тиснуть на психіку під час пандемії, 56% поскаржилися на закриття дитячих садків та шкіл. Для порівняння, про побоювання економічного краху заявили 50%.

Тим часом 57% вказали на страх того, що можуть захворіти родичі, і аж 80% відповіли, що їх найбільше дратує неможливість спілкуватися з родичами та друзями.

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Під час карантину німці взялися за роботу в домі

Тому понад половина опитаних (54%) компенсували відсутність особистого спілкування регулярними відеочатами. А майже половина жителів Німеччини, судячи з опитування, скористалася локдауном, щоб вправно взятися за роботу в домі, що накопичилась.

Майже кожен другий житель ФРН скористався карантином для "великого прибирання"

47% вказали, що прибирали в квартирі, в саду чи на балконі, а 46% - що розгрібали підвал, або паперові справи, або робили щось, до чого довго не доходили руки. Лише 19% відповіли, що проводили більше часу за комп'ютерними іграми або в соціальних мережах.

До речі, про те, що населення Німеччини справді скористалось карантином, щоб облаштувати житло та звільнитися від зайвого непотребу, свідчить той факт, що кількість електросміття, яке у ФРН не викидають на смітник, а здають у спеціальні прийомні пункти, після локдауна зросло приблизно на 20-30%. Про це інформаційному агентству dpa повідомив на початку липня Бернгард Єле, голова Федерального правління з вторинної сировини та утилізації.