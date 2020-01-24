 ″Страх супроводжував нас все життя″: історія сестер, які пережили табір смерті ″Аушвіц″ | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 27.01.2020

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Європа

"Страх супроводжував нас все життя": історія сестер, які пережили табір смерті "Аушвіц"

У таборі смерті "Аушвіц" Віра і Ніна Лебедєви потрапили до "донорського блоку" і завдяки цьому вижили. Їхня мати і молодша сестра залишилися в концтаборі назавжди.

Колишні ув'язнені Уашвіца - Віра і Ніна Лебедєви

Колишні ув'язнені Уашвіца - Віра і Ніна Лебедєви

Це емоційний момент, тому багато хто з тих людей, які прийшли, ледве стримують сльози. Під сумнозвісними на весь світ воротами з написом "Arbeit macht frei", що з німецької перекладається як "робота робить вільним", в колишньому таборі смерті "Аушвіц" у польському місті Освенцім 26 січня зібралися кілька десятків людей. Вони насилу пересуваються і підтримують одне одного. За 75 років після того як Радянська армія звільнила "Аушвіц" люди, які вижили в концтаборі, знову приїхали сюди, щоб вшанувати пам'ять загиблих. 

Їх обступають десятки журналістів і звичайних відвідувачів, які прибули в цей день у табір. Слухачі намагаються вловити кожне слово про жахи "Аушвіца". Рік від року живих свідків стає дедалі менше. Незважаючи на проблеми зі здоров'ям і похилий вік - деяким з них за 90 років - багато хто обіцяє знову і знову приїжджати в концтабір, щоб нагадати всім іншим: те, що сталося тут, не повинно повторитися ніколи.

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Серед колишніх в'язнів концтабору - дві тихі інтелігентні жінки, які при ходьбі акуратно підтримують одна одну і у яких не беруть інтерв'ю журналісти, приймаючи їх за відвідувачок. Але коли під час розмови з кореспондентом DW 81-річна Ніна Лебедєва задирає рукав куртки, на шкірі видніються сині цифри: 65904. Татуювання з номером, яке нацисти набили п'ятирічній дівчинці, коли вона потрапила до табору смерті. Вона опинилася тут разом з мамою, трьома сестрами і братом.

Діти партизанів в німецькому таборі смерті

"Все наше село під Вітебськом пішло в партизани. Одного разу почався бій, чоловіки пішли зустрічати німців, ми залишилися в лісі в возі одні. Так німці захопили всю нашу родину: матір і п'ятьох дітей", - розповідає сестра Ніни, 79-річна Віра. У метушні, поки їх разом з сотнями інших ув'язнених везли в тюрму Вітебська, а потім в Освенцім, їм вдалося не загубитися завдяки зусиллям матері і старшої сестри.

"Нам накололи номери, наділи роби. Незабаром нас розділили з матір'ю і маленькою сестричкою. Потім нам одна жінка сказала, що їх з малям спалили в крематорії. Чи то вона захворіла, чи маленька, зрештою, їх спалили", - розповідає Віра.

"Це важкі спогади про те, що мати залишилася тут з молодшою ​​сестричкою. Пам'ятаю нари з матір'ю. Пам'ятаю, як нас замкнули в душовій, після неї садили дітей в машину і вивозили в дитячий табір", - розповідає Ніна Лебедєва. Про останні слова матері вона знає вже з розповідей старшої сестри. Мати вирвалася, підбігла до вікна і крикнула: "Таня, ти найстарша, дивись за маленькими, не ображай їх. І пам'ятай, на світі Бога немає".

Вижили тому, що "схожі на арійську расу"

Три сестри і брат з родини Лебедєвих вижили в пеклі Освенціма. "Фашисти відбирали дітей, схожих на арійську расу. У нас взяли аналізи крові, і ми підходили під арійську расу. Ми вижили завдяки тому, що нас відправили в "донорський блок", - розповідає Віра. Сестра Ніна продовжує її розповідь: "Відбирали дітей зі світлим волоссям, світлими очима. На нас не випробовували препарати, але іноді брали кров. Ті люди, які вижили, були переважно з "донорського блоку". В останньому таборі, вже після "Аушвіца", дітей вчили рахувати й писати німецькою.

Втім, багато подробиць цього сестри Лебедєви дізналися вже пізніше, в 1969 році, коли польські журналісти проводили розслідування. В архівах дійсно знайшли, що з "Аушвіца" вивезли 240 російських дітей з певними номерами, один з яких досі набитий на руці Ніни.

Нацисти набили Ніні Лебедєвій цей номер, коли їй було п'ять років

Нацисти набили Ніні Лебедєвій цей номер, коли їй було п'ять років

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Кінець війни сестри зустріли в дитячому таборі поблизу польського міста Константинів-Лодзький. "Мені вже було п'ять років, і я цей момент запам'ятала добре і назавжди. Танки, солдати на броні. Вони піднімали нас, цілували і обіймали. І говорили: "Діти, пам'ятайте, вас звільнив Жуков!" - розповіла Віра.

Страх на все життя

"Приїхати сюди для нас означає віддати шану загиблим. Нашій матері, сестрі. Всім, хто мучився", - каже Віра. І у неї, і у Ніни - великі сім'ї, онуки і правнуки. Зараз молодша сестра живе в Ізраїлі, старша - в Україні, але вони намагаються бачитися щороку. 75-річчя звільнення Освенціма - ще один привід для сестер зустрітися.

Пам'ятати про всі подробиці жахів "Аушвіца" з віком стає все складніше, адже вони були дітьми, визнають сестри. Але те, що вони не забували ніколи протягом усього життя, - це страх, що залишився після табору смерті, говорить молодша сестра: "Маленька дитина могла не розуміти, що відбувається. Але вона все відчувала, відчувала страх і жах. Коли перед тобою били, розстрілювали, коли на тебе кричали, змушували говорити німецькою та били, якщо не міг вимовити. Цей страх супроводжував нас все життя".

  • Ворота з написом Праця звільняє

    Табір смерті "Аушвіц"

    Ворота з написом "Праця звільняє"

    Вхід на територію колишнього концтабору "Аушвіц 1". Комплекс поблизу польського міста Освенціма складався з трьох головних таборів: "Аушвіц 1", "Аушвіц 2" та "Аушвіц 3". Перший табір, який створили 1940 року, згодом став адміністративним центром усього комплексу. Охороняли в'язнів війська СС з дивізії "Мертва голова".

  • В таборі Аушвіц 1

    Табір смерті "Аушвіц"

    В одному з адміністративних приміщень

    Ув'язнені табору "Аушвіц 1" повинні були працювати. Виснажлива робота і недоїдання стали причиною загибелі багатьох бранців.

  • Камера ув'язненого в таборі Аушвіц 1

    Табір смерті "Аушвіц"

    В одній з камер

    Ув'язнених морили голодом та запроторювали до камер, де було місце тільки стояти. А ще - кидали в герметичні карцери, в яких люди помирали від нестачі повітря, а також катували та розстрілювали. У 1941 році в таборі "Аушвіц 1" провели досліди з отруєння групи ув'язнених газом. Результати назвали успішними…

  • Одяг ув'язненого

    Табір смерті "Аушвіц"

    Нашивки

    Ув'язнених в концтаборах поділяли на різні категорії, відповідно до яких вони повинні були носити нашивки на уніформі. Наприклад, рожевий трикутник - гомосексуал, червоний - політв'язень. Така нашивка, як на цій фотографии, свідчила про єврейське походження бранця.

  • У таборі Аушвіц 2

    Табір смерті "Аушвіц"

    Табір "Аушвіц 2"

    Бараки майже не збереглися. Більшість з них нашвидкоруч збивали з дошок та колод. Про те, що тут були бараки, зараз нагадуються тількі димарі.

  • Всередині барака

    Табір смерті "Аушвіц"

    Всередині барака

    В одноповерхових дерев'яних бараках табору "Аушвіц 2" утримували сотні тисяч євреїв, поляків, росіян, українців, білорусів, синті та ромів, а також ув'язнених інших національностей.

  • Табір Аушвіц 2

    Табір смерті "Аушвіц"

    Табір смерті

    Новоприбулих ділили на дві групи. Тих, кто потрапляв в першу групу, а їх була більшість, практично одразу відправляли в газові камери. Така доля чекала на всіх, хто був непридатний до виснажливої роботи: дітей, жінок, людей похилого віку...

  • Табір Аушвіц 2

    Табір смерті "Аушвіц"

    Рабська праця

    Друга група ув'язнених вирушала на примусові роботи - на різноманітні промислові підприємства. Більшість з них помирали від виснажливої праці, жорстоких побоїв та хвороб.

  • До медиків

    Табір смерті "Аушвіц"

    До "медиків"

    Ще одну групу новоприбулих в "Аушвіц 2" відсилали до місцевих "лікарів", які проводили над бранцями експерименти.

  • На території табору Аушвіц 2

    Табір смерті "Аушвіц"

    Обслуга

    Частина жінок в таборі "Аушвіц 2" безпосередньо підпорядковувалась нацистам, які використовували їх як рабинь.

  • Фотографії убитих

    Табір смерті "Аушвіц"

    Голокост

    Коли розповідають про табір смерті "Аушвіц-Біркенау", перш за все мають на увазі "Аушвіц 2". Саме на його території нацисти започаткували практику масових вбивств у небачених доти масштабах. Саме тут було знищено понад мільйон євреїв.

  • Дорога смерті

    Табір смерті "Аушвіц"

    Дорога смерті

    Ув'язнених привозили в "Аушвіца" у переповнених товарних вагонах. Багато хто помирав дорогою - від холоду, голоду та хвороб.

  • Особисті речі бранців

    Табір смерті "Аушвіц"

    В музеї

    В музеї на місці табору "Аушвіц-Біркенау" можна побачити вцілілі речі бранців, а також архівні фотографії.

  • Печі в одному з крематоріїв

    Табір смерті "Аушвіц"

    Печі, в яких спалювали тіла

    В "Аушвіці" були як газові камери, так і крематорії. Коли потужностей крематоріїв не вистачало, тіла отруєних газом людей спалювали у ровах.

  • В таборі Аушвіц 3

    Табір смерті "Аушвіц"

    Величезна територія

    "Аушвіц 3" - це група невеликих таборів, що створювалися при фабриках і копальнях навколо усього комплексу. Трудові табори регулярно відвідували лікарі, які відбирали слабких і хворих для газових камер.

  • Табір Аушвіц 1

    Табір смерті "Аушвіц"

    Звільнені

    27 січня 1945 року майор Анатолій Шапіро одним з перших увійшов у Освенцім. Його загін з боями прорвався до концтабору і розмінував підступи до нього. Командир Шапіро відкрив ворота табору смерті "Аушвіц 1" та звільнив в'язнів.

  • Що було далі

    Табір смерті "Аушвіц"

    Що було далі

    Після звільнення концтабору радянськими військами частину бараків і будівель "Аушвіца 1" стали використовувати як шпиталь для ув'язнених. Згодом до 1947 року частину табору переобладнали на в'язницю НКВС та міністерства громадської безпеки Польщі.

  • Державний музей Аушвіц-Біркенау

    Табір смерті "Аушвіц"

    Державний музей "Аушвіц-Біркенау"

    1947 року на території колишнього табору смерті організували музей, а у 1979 році меморіальний комплекс внесли у перелік Світової спадщини ЮНЕСКО. Щороку в музей приїжджають сотні тисяч людей з усього світу.

  • Пам'ятна плита

    Табір смерті "Аушвіц"

    Пам'ятна плита

    Табір звільнили 27 січня 1945 року радянськими військами. В наш час 27 січня - Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту.

  • Аушвіц 2: Колючий дріт

    Табір смерті "Аушвіц"

    Число жертв

    Точну кількість загиблих у "Аушвіці" з'ясувати неможливо, оскільки багато документів знищені. Більшість сучасних істориків вважають, що в "Аушвіці" знищили майже півтора мільйона людей. Більшість із них - євреї.

    Автор: Дар'я Брянцева, Юлія Куценко


Дивитись відео 04:39

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Спогади уцілілих в'язнів "Аушвіца" (24.01.2020)  

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