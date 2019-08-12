Страйк у Португалії: перевізники пального вимагають підвищення зарплат

У Португалії перевізники пального вирішили вийти на страйк у понеділок, 12 серпня. Напередодні таке рішення ухвалили члени двох профспілок, котрі представляють права перевізників, інформує агенція Reuters. У Лісабоні та низці інших міст на заправках немає пального.

Страйк анонсували як безстроковий після того, як перемовини профспілок з Асоціацією національних перевізників товарів (ANTRAM) зазнали поразки. Профспілки наполягали на підвищенні заробітньої платні для водіїв та покращенні умов праці. "Страйк триватиме невизначений термін", - заявив голова Національної спілки водіїв, що виконують перевезення небезпечних вантажів (SNMMP), Жорже Кордейру.

Водночас речник ANTRAM назвав рішення про страйк "перемогою лідерів профспілок", однак "поразкою для працівників". Уряд соціалістів Португалії під керівництвом премєра Антоніо Кости вже почала готуватися до тривалого страйку, оголосивши в країні стан енергетичної кризи з 23:59 п'ятниці, 10 серпня, і по 21 серпня.

Попередній страйк перевізників пального відбувся у Португалії у квітні. Тоді страйк призвів до дефіциту пального на приблизно 2000 заправок і викликав паніку серед автомобілістів.