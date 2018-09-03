 Страйк пілотів та бортпровідників Ryanair у Німеччині розпочався | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.09.2018

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Новини

Страйк пілотів та бортпровідників Ryanair у Німеччині розпочався

Через страйк, який триватиме добу, авіакомпанія скасувала 150 рейсів у Німеччині. Пасажирам пропонують перенести політ на інший день або отримати назад гроші за квиток.

Spanien Madrid Ryanair Schalter während Streik (Reuters/S. Vera)

Ірландська авіакомпанія Ryanair скасувала у середу, 12 вересня, 150 з 400 рейсів з Німеччини та до неї. Заходи пов'язані зі страйком 400 пілотів та 1000 бортпровідників Ryanair, який триватиме добу, до 3-ї години 13 вересня.

DW.COM

Пілоти бюджетної авіакомпанії Ryanair розпочали найбільший в історії компанії страйк. У Німеччині 10 серпня скасовано 250 рейсів. Загалом по Європі - 400. (10.08.2018)

Пасажирам, які мали летіти скасованими рейсами, надіслали відповідні повідомлення СМС або електронною поштою. Їм пропонують перенести політ на інший день або отримати назад гроші за квиток. Пасажири, які не отримали відповідних повідомлень, відлетять за запланованими маршрутами.  

Рішення про страйк ухвалене об'єднанням пілотів Cockpit і профспілкою Ver.di після того, як 5 вересня безрезультатно закінчився другий раунд переговорів з керівництвом ірландської компанії. У серпні пілоти лоукостера в Німеччині та інших європейських країнах вже оголошували страйк, що став найбільшим за всю історію Ryanair. Профспілки ведуть переговори з керівництвом ірландської авіакомпанії з січня 2018-го, прагнучи укладення першої тарифної угоди і підвищення заробітних плат.

Ryanair базується в Ірландії, проте виконує польоти по всьому Євросоюзу і в низці інших країн, використовуючи як великі пересадочні вузли багато аеропортів, включаючи німецькі.

З початку вересня Ryanair здійснює польоти з Києва до Берліна та у зворотньому напрямку.

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