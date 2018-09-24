Страйк працівників Ryanair зачепив 40 відсотків рейсів компанії в Німеччині

Новий страйк співробітників лоукостера Ryanair у п'ятницю, 28 вересня, призвів до скасування 133 рейсів із і до аеропортів Німеччини. За оцінкою порталу Airliners.de станом на першу половину дня п'ятниці, це становило майже 40 відсотків усіх запланованих на цей день у ФРН рейсів авіаперевізника, інформує агенція dpa.

Напередодні Ryanair повідомив про ймовірне скасування менш ніж 100 рейсів внаслідок страйку німецьких бортпровідників та пілотів. Водночас профспілки Verdi та Cockpit (VC) вважали таку цифру дуже заниженою.

Представники лоукостера 28 вересня заявили, що по всій Європі 90 відсотків рейсів відбудуться без перебоїв і компанія доправить у місця призначення 400 тисяч пасажирів. Виходячи з цієї цифри, це означає скасування загалом в Європі близько 250 рейсів ірландськоого авіаперевізника. Кількість скасованих рейсів упродовж дня може ще зрости. Окрім Німеччини, бортпровідники страйкують також в Іспанії, Бельгії, Нідерландах, Португалії та Іспанії.

Нагадаємо, що 27 вересня представники профспілки Verdi заявили, що після чотирьох нових раундів переговорів від Ryanair не пролунало задовільної пропозиції. Про намір страйкувати заявила також німецька профспілка пілотів Cockpit (VC).