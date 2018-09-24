 Страйк працівників Ryanair зачепив 40 відсотків рейсів компанії в Німеччині | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.09.2018

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Новини

Страйк працівників Ryanair зачепив 40 відсотків рейсів компанії в Німеччині

Скасавано щонайменше 133 рейси авіакомпанії в Німеччині, які заплановані на 28 вересня. Лоукостер заявляє, що 90 відсотків перельотів у Європі відбудуться цього дня без перебоїв.

Ryanair має змінитися, - стверджує учасник страйку працівників авіакомпанії у Валенсії, 28 вересня 2018 року

"Ryanair має змінитися", - стверджує учасник страйку працівників авіакомпанії у Валенсії, 28 вересня 2018 року

Новий страйк співробітників лоукостера Ryanair у п'ятницю, 28 вересня, призвів до скасування 133 рейсів із і до аеропортів Німеччини. За оцінкою порталу Airliners.de станом на першу половину дня п'ятниці, це становило майже 40 відсотків усіх запланованих на цей день у ФРН рейсів  авіаперевізника, інформує агенція dpa.

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Долучення німецьких профспілок VC та Verdi до страйку, оголошеного на 28 вересня, змусило авіакомпанію Ryanair збільшити кількість скасованих рейсів з 150 до 250. (27.09.2018)

З 25 липня страйкує великий європейський авіаперевізник Ryanair. Що робити, якщо ваш рейс затримали або скасували, і ви при цьому летите в одну з країн Євросоюзу або перебуваєте в одній із них? (25.07.2018)

Напередодні Ryanair повідомив про ймовірне скасування менш ніж 100 рейсів внаслідок страйку німецьких бортпровідників та пілотів. Водночас профспілки Verdi та Cockpit (VC) вважали таку цифру дуже заниженою.

Представники лоукостера 28 вересня заявили, що по всій Європі 90 відсотків рейсів відбудуться без перебоїв і компанія доправить у місця призначення 400 тисяч пасажирів. Виходячи з цієї цифри, це означає скасування загалом в Європі близько 250 рейсів ірландськоого авіаперевізника. Кількість скасованих рейсів упродовж дня може ще зрости. Окрім Німеччини, бортпровідники страйкують також в Іспанії, Бельгії, Нідерландах, Португалії та Іспанії.

Нагадаємо, що 27 вересня представники профспілки Verdi заявили, що після чотирьох нових раундів переговорів від Ryanair не пролунало задовільної пропозиції. Про намір страйкувати заявила також німецька профспілка пілотів Cockpit (VC).

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