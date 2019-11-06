Страйк бортпровідників: Lufthansa готова до переговорів

Вже у перший день страйку, ініційованого профспілкою бортпровідників Ufo, німецька авіакомпанія Lufthansa заявила про готовність до переговорів після майже місячної паузи. Про це у четвер, 7 листопада, сказав голова правління авіаліній Карстен Шпор (Carsten Spohr).

У профспілці зазначили, що погоджуються повернутися до діалогу, однак мають намір продовжити дводенний страйк, який було заплановано на 7 і 8 листопада.

Речник Ufo Ніколє Баблі (Nicoley Baublies) зазначив 7 листопада, що правління Lufthansa у письмовій формі звернулося до профспілки з проханням розпочати найближчими днями переговори для пошуку виходу з конфлікту. "Якщо цього не станеться, ми будемо змушені оголосити у понеділок про подальші страйки", - додав Баблі.

До цього у керівництві Lufthansa відхиляли будь-яку можливість переговорів, пояснюючи це тим, що Ufo не уповноважена представляти інтереси бортпровідників компанії. Компанія та профспілка перебувають у конфлікті вже майже рік.

7 листопада розпочався дводенний страйк за участю більше ніж 1000 бортпровідників Lufthansa, до якого на початку цього тижня закликала Ufo. Метою профспілки є підвищення зарплат та покращення умов праці співробітників. На 8 листопада також запланована демонстрація учасників профспілки біля головного офісу Lufthansa.

Попри те, що страйк спричинив скасування близько 1300 рейсів авіакомпанії з 3000, запланованих Lufthansa та її дочками на ці два дні, інформаційне агентство Reuters повідомляє, що він не спричинив хаосу у німецьких аеропортах. Саме летовища Німеччини, зокрема трансконтинентальні хаби Франкфурт-на-Майні та Мюнхен, постраждали найбільше. Пресслужби летовищ заявляють, що більшість пасажирів встигли завчасно перебронювати свої рейси чи купити квитки на потяг. Загалом, за розрахунками Lufthansa, від страйку тим чи іншим чином постраждали близько 180 тисяч пасажирів.

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