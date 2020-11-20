Сто днів протестів у Білорусі: чому Лукашенко все ще при владі (відео)

Протести у Білорусі тривають вже понад 100 днів. Відповідь влади - затримання, залякування, побиття, тортури і навіть загибель людей. Чому Лукашенко все ще при владі, і чого бракує опозиції?
За понад сто днів після виборів президента Білорусі 9 серпня відбулося півтора десятка недільних маршів протесту, тисячі акцій солідарності, страйки, а також масові затримання, залякування, побиття, тортури і загибель людей. І все ж ті, хто не згоден з оголошеною перемогою на виборах Олександра Лукашенка, не здаються, до яких би кроків не вдавалася влада. Чому ж "бацька" усе ще при владі?
Білоруська АЕС почала виробляти електроенергію. Але кому продавати ці мегавати, "бацька" поки не знає. Крім того, є питання до безпеки. У сусідньому Вільнюсі вже видали таблетки йоду.
В останній день "народного ультиматуму" силовики в Мінську застосували гумові кулі та світлошумові гранати проти учасників протесту. Є постраждалі. 26 жовтня у Білорусі має розпочатися загальнонаціональний страйк.