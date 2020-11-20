 Сто днів протестів у Білорусі: чому Лукашенко все ще при владі (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 22.11.2020

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Політика й суспільство

Сто днів протестів у Білорусі: чому Лукашенко все ще при владі (відео)

Протести у Білорусі тривають вже понад 100 днів. Відповідь влади - затримання, залякування, побиття, тортури і навіть загибель людей. Чому Лукашенко все ще при владі, і чого бракує опозиції?

Олександр Лукашенко

За понад сто днів після виборів президента Білорусі 9 серпня відбулося півтора десятка недільних маршів протесту, тисячі акцій солідарності, страйки, а також масові затримання, залякування, побиття, тортури і загибель людей. І все ж ті, хто не згоден з оголошеною перемогою на виборах Олександра Лукашенка, не здаються, до яких би кроків не вдавалася влада. Чому ж "бацька" усе ще при владі?

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