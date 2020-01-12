 Сторони лівійського конфлікту проведуть переговори в Москві | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.01.2020

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Новини

Сторони лівійського конфлікту проведуть переговори в Москві

У Москві 13 січня мають відбутися міжлівійські переговори за участі голови уряду Лівії Фаїза Сараджа та командувача "Лівійської національної армії" Халіфи Хафтара.

Халіфа Хафтар та Фаїз Сарадж

Халіфа Хафтар (ліворуч) та Фаїз Сарадж

Голова визнаного ООН уряду Лівії Фаїз Сарадж може зустрітися в Москві з командувачем "Лівійської національної армії" (ЛНА) Халіфою Хафтаром у рамках міжлівійських контактів у понеділок, 13 січня, повідомило міністерство закордонних справ Росії. "У цих контактах, очікується, візьмуть участь Сарадж, Хафтар та представники інших лівійських сторін", - зазначають у МЗС РФ. Переговори відбудуться під егідою Росії та Туреччини, які підтримують різні сторони у конфлікті в Лівії.

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За словами голови контактної групи РФ щодо Лівії Лева Деньгова, на переговорах планують обговорити можливість підписання угоди про перемир'я. Утім, чи відбудеться особиста зустріч Сараджа та Хафтара, поки невідомо. "Окремо в них пройдуть зустрічі з російським керівництвом, а також з представниками турецької делегації", - цитує Деньгова агентство "Інтерфакс".

Нагадаємо, що в неділю, 12 січня в Лівії набув чинності режим припинення вогню. Проте буквально за кілька хвилин після оголошення припинення вогню було обстріляно передмістя Триполі, повідомили в уряді під керівництвом Фаїза Сараджа. Так само представник "Лівійської національної армії" заявив, що урядові війська на кількох ділянках фронту застосували проти загонів ЛНА "всі можливі озброєння, в тому числі й артилерію". Згодом, однак, ситуація нормалізувалася.

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