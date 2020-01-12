Сторони лівійського конфлікту проведуть переговори в Москві

Голова визнаного ООН уряду Лівії Фаїз Сарадж може зустрітися в Москві з командувачем "Лівійської національної армії" (ЛНА) Халіфою Хафтаром у рамках міжлівійських контактів у понеділок, 13 січня, повідомило міністерство закордонних справ Росії. "У цих контактах, очікується, візьмуть участь Сарадж, Хафтар та представники інших лівійських сторін", - зазначають у МЗС РФ. Переговори відбудуться під егідою Росії та Туреччини, які підтримують різні сторони у конфлікті в Лівії.

За словами голови контактної групи РФ щодо Лівії Лева Деньгова, на переговорах планують обговорити можливість підписання угоди про перемир'я. Утім, чи відбудеться особиста зустріч Сараджа та Хафтара, поки невідомо. "Окремо в них пройдуть зустрічі з російським керівництвом, а також з представниками турецької делегації", - цитує Деньгова агентство "Інтерфакс".

Нагадаємо, що в неділю, 12 січня в Лівії набув чинності режим припинення вогню. Проте буквально за кілька хвилин після оголошення припинення вогню було обстріляно передмістя Триполі, повідомили в уряді під керівництвом Фаїза Сараджа. Так само представник "Лівійської національної армії" заявив, що урядові війська на кількох ділянках фронту застосували проти загонів ЛНА "всі можливі озброєння, в тому числі й артилерію". Згодом, однак, ситуація нормалізувалася.