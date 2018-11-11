Столтенберг: Європа має оборонятись в рамках НАТО

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг вважає, що пропозиція президента Франції Еммануеля Макрона про створення європейської армії може посилити оборонну спроможність Європи, але має доповнювати НАТО. Про це він заявив в ексклюзивному інтерв'ю DW у понеділок, 12 листопада.

"Європейські оборонні зусилля мають відбуватися в рамках НАТО, посилюючи його європейську основу. Коли європейська армія це робитиме, я вітатиму такі дії ЄС щодо оборони", - сказав Столтенберг. Утім, він закликав не ставити під сумнів зв'язки з Вашингтоном та не послаблювати трансатлантичний союз.

Минулого тижня Макрон заявив про потребу у створенні європейської армії та назвав кілька джерел ризику в обороні ЄС, зокрема, Китай, Росію, а також США. Президент Франції зазначив, що Євросоюзові варто зменшувати залежність від Вашингтона, особливо на тлі рішення Білого дому вийти з Договорупро ліквідацію ракет середньої та меншої дальності (РСМД).

Президент США Дональд Трамп назвав пропозиції Макрона "вкрай обурливими", проте пізніше Єлисейський палац заявив, що цю реакцію хибно трактували.