Столтенберг обговорив з Зеленським дії Росії і запевнив у підтримці

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу (НАТО) Єнс Столтенберг у вівторок, 6 квітня, зателефонував президенту України Володимиру Зеленському у зв'язку з ескалацією ситуації на Донбасі.

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"Я зателефонував президенту Зеленському, щоб висловити серйозне занепокоєння з приводу російської військової діяльності в Україні та біля її кордонів, а також через постійні порушення режиму припинення вогню", - написав генсек НАТО у соцмережі Twitter.

Він наголосив, що Альянс "твердо підтримує суверенітет та територіальну цілісність України". "Ми залишаємось відданими нашому тісному партнерству", - наголосив Столтенберг.

Володимир Зеленський поінформував Єнса Столтенберга про стягування Росією військ до кордонів України, яке триває, та підвищення їхньої готовності до наступальних дій, повідомляє пресслужба Офісу президента України.

Зеленський подякував генеральному секретарю за увагу Альянсу до безпекової ситуації навколо України та закликав країни-члени НАТО приділяти більше уваги питанням безпеки в Чорному морі та посилювати свою військову присутність у Чорноморському регіоні.

"Така постійна присутність має стати потужним чинником для стримування Росії, яка продовжує масштабну мілітаризацію регіону та перешкоджає торговельному судноплавству",- сказав Зеленський.

Він наголосив, що для України у відносинах з НАТО найбільш актуальним питанням є можливість отримання Плану дій щодо членства в Альянсі (ПДЧ).

"Ми віддані реформуванню нашої армії та оборонного сектору, але одними реформами Росію не зупинити. НАТО - це єдиний шлях до закінчення війни на Донбасі. ПДЧ стане справжнім сигналом для РФ", - наголосив президент України.

Як повідомлялося, минулої доби внаслідок обстрілу проросійських бойовиків на Донбасі загинули двоє українських військових. 26 березня загинули четверо військових.

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Раніше Державний департамент США висловлив стурбованість пересуванням російських військ біля кордонів України та звернувся до Москви за поясненнями.

Днями глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель заявив, що дуже занепокоєний через переміщення Росією її військ біля кордону з Україною та заявив про непохитну підтримку України з боку ЄС. Як повідомлялося, МЗС Німеччини і Франції також висловили занепокоєння через ситуацію на Донбасі та переміщення військ Росії на кордоні з Україною.

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