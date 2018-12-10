 Столтенберг: НАТО надасть Україні обладнання для захищених комунікацій | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.12.2018

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Новини

Столтенберг: НАТО надасть Україні обладнання для захищених комунікацій

До кінця року українські військові отримають від НАТО обладнання для захищених комунікацій, повідомив генсек альянсу Єнс Столтенберг.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг

Цього місяця НАТО надасть Україні обладнання для захищених комунікацій для військових, заявив у четвер, 13 грудня, генеральний секретар альянсу Єнс Столтенберг під час зустрічі з президентом України Петром Порошенком у Брюсселі, повідомляє кореспондент DW.

"Я сказав президенту Порошенку, що забезпечу обладнання для захищених комунікацій для збройних сил України до кінця цього року", - сказав він. Він не уточнив, про яке саме обладнання йдеться. Це стане складовою частиною допомоги розміром у 40 мільйонів євро для зміцнення Збройних сил України.

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На засіданні глав МЗС країн НАТО першою темою була Керченська криза. Утім, про жодні конкретні дії у відповідь на агресію Росії у Альянсі не оголосили. Крім того, США дали Росії останній шанс зберегти договір про РСМД. (04.12.2018)

До стрімкої ескалації протистояння між Москвою та Києвом призвели агресивні дії РФ поблизу Керченської протоки - на цьому сходяться німецькі експерти, які, проте, бачать вихід аж ніяк не в різких діях України. (30.11.2018)

Генсек НАТО також відзначив те, що Україна "спокійно і стримано" діяла під час загострення конфлікту з Росією в Азовському морі. Окрім того, Столтенберг зазначив, що союзники визнають намір України приєднатися до альянсу та бажають, щоб це сталось. Своєю чергою Петро Порошенко передав Столтенбергу список військових і співробітників ФСБ, а також прокурорів та суддів, причетних до подій у Керченській протоці. Він також повідомив про домовленість стосовно того, що НАТО здійснюватиме моніторинг в Азовському морі, інформує "Інтерфакс". 

Як повідомлялось, конфлікт РФ із Україною загострився 25 листопада, коли рейдовий буксир "Яни Капу" та катери "Бердянськ" і "Нікополь" військово-морських сил України були захоплені російськими спецпризначенцями в районі Керченської протоки. Росія звинувачує захоплених українських моряків у незаконному перетині свого кордону. Україна це відкидає і наполягає, що статус українців - військовополонені.

Верховна Рада України 26 листопада підтримала запровадження воєнного стану на 30 діб у 10 областях України та у внутрішніх водах Азово-Керченської акваторії. Режим воєнного стану в низці регіонів України триває до 26 грудня.

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