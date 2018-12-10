Столтенберг: НАТО надасть Україні обладнання для захищених комунікацій

Цього місяця НАТО надасть Україні обладнання для захищених комунікацій для військових, заявив у четвер, 13 грудня, генеральний секретар альянсу Єнс Столтенберг під час зустрічі з президентом України Петром Порошенком у Брюсселі, повідомляє кореспондент DW.

"Я сказав президенту Порошенку, що забезпечу обладнання для захищених комунікацій для збройних сил України до кінця цього року", - сказав він. Він не уточнив, про яке саме обладнання йдеться. Це стане складовою частиною допомоги розміром у 40 мільйонів євро для зміцнення Збройних сил України.

Генсек НАТО також відзначив те, що Україна "спокійно і стримано" діяла під час загострення конфлікту з Росією в Азовському морі. Окрім того, Столтенберг зазначив, що союзники визнають намір України приєднатися до альянсу та бажають, щоб це сталось. Своєю чергою Петро Порошенко передав Столтенбергу список військових і співробітників ФСБ, а також прокурорів та суддів, причетних до подій у Керченській протоці. Він також повідомив про домовленість стосовно того, що НАТО здійснюватиме моніторинг в Азовському морі, інформує "Інтерфакс".

Як повідомлялось, конфлікт РФ із Україною загострився 25 листопада, коли рейдовий буксир "Яни Капу" та катери "Бердянськ" і "Нікополь" військово-морських сил України були захоплені російськими спецпризначенцями в районі Керченської протоки. Росія звинувачує захоплених українських моряків у незаконному перетині свого кордону. Україна це відкидає і наполягає, що статус українців - військовополонені.

Верховна Рада України 26 листопада підтримала запровадження воєнного стану на 30 діб у 10 областях України та у внутрішніх водах Азово-Керченської акваторії. Режим воєнного стану в низці регіонів України триває до 26 грудня.