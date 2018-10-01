 Столтенберг: НАТО занепокоєний перешкоджанням Росією руху суден в Азовському морі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.10.2018

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Новини

Столтенберг: НАТО занепокоєний перешкоджанням Росією руху суден в Азовському морі

У НАТО занепокоєні ситуацією в Азовському морі, оскільки Росія перешкоджає нормальному руху комерційних суден. Єнс Столтенберг бачить єдиний шлях вирішення проблеми через реалізацію мінських угод.

Єнс Столтенберг

Єнс Столтенберг

У Північноатлантичному альянсі (НАТО) занепокоєні тим, що Росія перешкоджає цивільному судноплавству в Азовському морі. Про це заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг у середу, 3 жовтня, в Брюсселі. "Ми стежимо за ситуацією в Азовському морі дуже уважно. Занепокоєні, бо бачимо, що Росія перешкоджає нормальному цивільному руху комерційних суден", - сказав він, відповідаючи на запитання кореспондента DW після засідання Комісії НАТО-Грузія.

За словами генсека НАТО, ситуація в Азовському морі є одним з прикладів "характерної схеми" дій Росії. А саме: РФ незаконно анексувала Крим і продовжує дестабілізацію Донбасу, а дії в Азовському морі є ще однією спробою дестабілізувати Україну, додав Столтенберг.

"Що НАТО робить - це надає підтримку. Політичну підтримку, практичну підтримку", - зазначив він. Мова йде як про програми НАТО, зокрема трастові фонди, так і про підтримку України на двосторонній основі.

При цьому Столтенберг зазначив, що не бачить альтернативи політичному врегулюванню. "Ми рішуче підтримуємо зусилля знайти політичне вирішення, цілковито імплементувати мінські угоди, які є єдиним життєздатним шляхом до мирного врегулювання конфлікту та проблем (...), включно і в Азовському морі", - наголосив генсек НАТО.

DW.COM

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