Столтенберг: НАТО занепокоєний перешкоджанням Росією руху суден в Азовському морі

У Північноатлантичному альянсі (НАТО) занепокоєні тим, що Росія перешкоджає цивільному судноплавству в Азовському морі. Про це заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг у середу, 3 жовтня, в Брюсселі. "Ми стежимо за ситуацією в Азовському морі дуже уважно. Занепокоєні, бо бачимо, що Росія перешкоджає нормальному цивільному руху комерційних суден", - сказав він, відповідаючи на запитання кореспондента DW після засідання Комісії НАТО-Грузія.

За словами генсека НАТО, ситуація в Азовському морі є одним з прикладів "характерної схеми" дій Росії. А саме: РФ незаконно анексувала Крим і продовжує дестабілізацію Донбасу, а дії в Азовському морі є ще однією спробою дестабілізувати Україну, додав Столтенберг.

"Що НАТО робить - це надає підтримку. Політичну підтримку, практичну підтримку", - зазначив він. Мова йде як про програми НАТО, зокрема трастові фонди, так і про підтримку України на двосторонній основі.

При цьому Столтенберг зазначив, що не бачить альтернативи політичному врегулюванню. "Ми рішуче підтримуємо зусилля знайти політичне вирішення, цілковито імплементувати мінські угоди, які є єдиним життєздатним шляхом до мирного врегулювання конфлікту та проблем (...), включно і в Азовському морі", - наголосив генсек НАТО.

Нагадаємо, в Азовському морі Росія затримує кораблі, що прямують до українських портів. Зокрема, перевірили вже понад 120 суден з країн ЄС. Крім того, Росія кілька місяців тому почала нарощувати військову присутність в Азовському морі. У відповідь на це Україна будує там свою військово-морську базу.