 Столтенберг - македонцям: без зміни назви країни членства у НАТО не буде | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.09.2018

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Новини

Столтенберг - македонцям: без зміни назви країни членства у НАТО не буде

Генсек НАТО закликав громадян Македонії підтримати на референдумі зміну назви країни для того, щоб стати 30-м членом Північноатлантичного альянсу і назвав угоду Скоп'є із Грецією "історичною можливістю".

Єнс Столтенберг закликав македонців проголосувати за зіну назви країни

Єнс Столтенберг закликав македонців проголосувати за зіну назви країни

Без зміни назви Македонії на Північну Македонію шансів на її членство у Північноатлантичному альянсі немає. Про це у четвер, 6 вересня, під час візиту до Скоп'є заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. "Це унікальна можливість приєднатися до міжнародної спільноти, стати членом НАТО, членом ЄС, але для цього треба погодитись із угодою щодо назви", - заявив він.

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На референдумі 30 вересня громадяни Македонії зможуть висловитися щодо зміни назви їхньої країни, а також щодо її можливого подальшого вступу до НАТО і ЄС. (30.07.2018)

Переговори щодо приєднання Македонії та Албанії до Євросоюзу можуть розпочатися в червні 2019 року за умови продовження цими країнами реформ, вирішила Рада ЄС. (26.06.2018)

Генсек НАТО зазначив, що для Македонії не буде шляху до членства без імплементації угоди з Грецією. Він закликав македонців проголосувати за зміну назви країни на майбутньому референдумі, який відбудеться 30 вересня. Націоналісти та президент країни Гьорге Іванов виступають проти компромісу з Афінами. У Греції націоналістичні кола також висловлювалися проти угоди з македонцями.

Про важливість македонського питання для НАТО і ЄС свідчить і те, що до Скоп'є для підтримки прем’єра Зорана Заєва, який виступає за історичну угоду з Афінами, цього тижня прибувають також канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) та канцлер Австрії Себастіан Курц (Sebastian Kurz). 

Суперечка щодо назви Македонії тривала 27 років. Досі Греція наполягала, що Македонія привласнила назву однієї з північних грецьких провінцій, та блокувала діалог щодо вступу сусідньої країни до НАТО та ЄС.

17 червня уряди Греції та Македонії домовилися щодо нової назви балканської країни. Після підписання угоди у столиці Македонії пройшли акції протесту. 20 червня македонський парламент ратифікував угоду про зміну назви країни.

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