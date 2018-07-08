 Столтенберг закликав Німеччину збільшити видатки на оборону | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.07.2018

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Новини

Столтенберг закликав Німеччину збільшити видатки на оборону

З огляду на вагу та роль Німеччини уряду ФРН варто значно більше витрачати на оборонні потреби, ніж зараз, вважає генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

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Нинішній рівень видатків на оборону Німеччини занизький, вважає Єнс Столтенберг

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу (НАТО) Єнс Столтенберг закликав уряд Німеччини істотно збільшити оборонний бюджет. Про це Столтенберг заявив у інтерв'ю німецькому виданню Bild am Sonntag, що побачило світ у неділю, 8 липня. Генсек НАТО, зокрема, схвально відгукнувся на те, що Берлін вирішив дещо збільшити видатки на оборонні потреби, проте визнав, що німецькому уряду варто "робити більше" в цьому плані.

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Очільник Альянсу згадав, що Німеччина, так само, як і решта країн-членів НАТО, зобов'язалася витрачати на оборону не менше 2 відсотків від валового внутрішнього продукту (ВВП). А нинішній рівень оборонного бюджету Німеччини ще далекий від цього показника. На тлі цього Столтенберг розкритикував обіцянку канцлерки ФРН Анґели Меркель (Angela Merkel) збільшити видатки на оборонні цілі до 1,5 відсотка ВВП до 2024 року. "1,5 відсотка - не два відсотки", - наголосив Столтенберг. Генсек НАТО також вказав на той факт, що Німеччина має значну економічну вагу та "відіграє вкрай важливу роль", тож він виходить з того, що Берлін і надалі намагатиметься досягти рівня оборонних видатків у 2 відсотки ВВП.

Меркель про нові завдання НАТО

Тим часом канцлерка ФРН Анґела Меркель теж заговорила про необхідність збільшення видатків на військові потреби. Про це вона заявила під час відео-подкасту, опублікованого 8 липня. Меркель, зокрема, згадала й те, що впродовж останніх років виклики, котрі стоять перед НАТО, зазнали "кардинальних змін". Серед іншого це пов'язано з анексією Криму Росією та підтримкою Кремлем сепаратистів на Донбасі. На думку Меркель, для НАТО важливо "більше сконцентровуватися на захисті Альянсу".

Заяви Столтерберга та Меркель пролунали за кілька днів до саміту НАТО, що наступного тижня розпочнеться в Брюсселі. Згідно з проектом бюджету ФРН на 2019 рік, оборонні видатки Німеччини становитимуть 42,9 мільярда євро. Якщо уряд ФРН справді намагатиметься досягти позначки в 2 відсотки ВВП, то за шість років німецький оборонний бюджет зросте до близько 80 мільярдів євро, передає інформагенція dpa.

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