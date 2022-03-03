Столтенберг виключив створення безпольотної зони над Україною

Міністри закордонних справ країн НАТО виключили відправку своїх бойових літаків або сухопутних військ до України. Про це за підсумками їхнього засідання у Брюсселі у п'ятницю, 4 березня, заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг, повідомляє кореспондент DW.

"Те, що зараз відбувається в Україні, - жахливо. Це викликає біль, ми бачимо людські страждання та руйнування у масштабах, яких ми не бачили з часів Другої світової війни (…) Водночас ми як НАТО несемо відповідальність за те, щоб ця війна не вийшла за межі України, бо це буде ще небезпечнішим і спустошливішим, а також спричинить ще більше людських страждань", - зазначив Столтенберг.

Відповідаючи на запитання журналістів, він визнав, що безпольотну зону згадували на засіданні. "Водночас держави-члени НАТО погодилися, що літаки НАТО не повинні діяти у повітряному просторі України, а війська не повинні бути на території України", - повідомив генсек.

"Єдиний шлях забезпечити безпольотну зону - це надіслати винищувачі НАТО у повітряний простір України. І потім установити цю безпольотну зону, збиваючи російські літаки. У наших оцінках ми розуміємо відчай, але ми також вважаємо, що якщо ми це зробимо, то це призведе до повномасштабної війни в Європі за участі набагато більшої кількості країн. І це принесе набагато більше людських страждань", - пояснив Столтенберг.

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Столтенберг: Путін цілковито недооцінив ЗСУ

"Ми побачили, що президент Путін цілковито недооцінив міць Збройних сил України. Вони змогли протистояти, відбиватися та сповільнити російське просування", - зазначив генсек НАТО.

Він нагадав, що держави Альянсу надавали практичну допомогу Збройним силам України, зокрема шляхом тренувань і передачі зброї та іншого устаткування. "Без цієї допомоги та устаткування, без тренування ЗСУ мали би набагато менше спроможності протистояти російському вторгненню. Звісно, при цьому відвага Збройних сил України - це найважливіший фактор", - уточнив Столтенберг. Він додав, що НАТО зараз посилює свою підтримку Збройних сил України.