Столтенберг виключив створення безпольотної зони над Україною

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У НАТО виключили надсилання своїх сухопутних військ або винищувачів до України, бо тоді війна Росії проти України може перерости у повномасштабну війну в Європі.
Міністри закордонних справ країн НАТО виключили відправку своїх бойових літаків або сухопутних військ до України. Про це за підсумками їхнього засідання у Брюсселі у п'ятницю, 4 березня, заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг, повідомляє кореспондент DW.
"Те, що зараз відбувається в Україні, - жахливо. Це викликає біль, ми бачимо людські страждання та руйнування у масштабах, яких ми не бачили з часів Другої світової війни (…) Водночас ми як НАТО несемо відповідальність за те, щоб ця війна не вийшла за межі України, бо це буде ще небезпечнішим і спустошливішим, а також спричинить ще більше людських страждань", - зазначив Столтенберг.
Відповідаючи на запитання журналістів, він визнав, що безпольотну зону згадували на засіданні. "Водночас держави-члени НАТО погодилися, що літаки НАТО не повинні діяти у повітряному просторі України, а війська не повинні бути на території України", - повідомив генсек.
"Єдиний шлях забезпечити безпольотну зону - це надіслати винищувачі НАТО у повітряний простір України. І потім установити цю безпольотну зону, збиваючи російські літаки. У наших оцінках ми розуміємо відчай, але ми також вважаємо, що якщо ми це зробимо, то це призведе до повномасштабної війни в Європі за участі набагато більшої кількості країн. І це принесе набагато більше людських страждань", - пояснив Столтенберг.
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"Ми побачили, що президент Путін цілковито недооцінив міць Збройних сил України. Вони змогли протистояти, відбиватися та сповільнити російське просування", - зазначив генсек НАТО.
Він нагадав, що держави Альянсу надавали практичну допомогу Збройним силам України, зокрема шляхом тренувань і передачі зброї та іншого устаткування. "Без цієї допомоги та устаткування, без тренування ЗСУ мали би набагато менше спроможності протистояти російському вторгненню. Звісно, при цьому відвага Збройних сил України - це найважливіший фактор", - уточнив Столтенберг. Він додав, що НАТО зараз посилює свою підтримку Збройних сил України.
Росія дев'ятий день веде війну проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній та військовій інфраструктурі. DW стежить за подіями п'ятниці, 4 березня.