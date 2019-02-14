Столтенберг анонсував наступний саміт НАТО

Наступний саміт НАТО відбудеться 3-4 грудня у Лондоні, заявив у середу, 22 травня, генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг. Минулого тижня він вже обговорив підготовку до зустрічі глав держав і урядів країн-членів та узгодив її дату з британською прем'єр-міністеркою Терезою Мей, йдеться у повідомленні на сайті Альянсу. "Я з нетерпінням очікую успішного саміту", - наголосив Столтенберг.

За його словами, лідери держав обговорять "поточні та які виникають безпекові виклики", а також подальші зусилля Альянсу, аби він залишався "опорою стабільності на наступні роки".

НАТО цього року святкує 70-річчя свого існування - у 1949 році Альянс заснували 12 країн, перша штаб-квартира організації розташовувалася у Лондоні. У квітні цього року у Вашингтоні було відзначено підписання Північноатлантичного договору. На сьогодні до НАТО входять 29 країн.

Проте в останні роки в Північноатлантичному альянсі спостерігаються певні тертя, не в останню чергу через критику на адресу союзників та односторонні дії президента США Дональда Трампа. Крім того, напруження між окремими країнами-членами спричинили і наміри Туреччини закупити російські системи ППО.