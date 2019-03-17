Стихійне лихо в Індонезії: кількість жертв зростає

В Індонезії запровадили режим надзвичайного стану через повінь і зсуви ґрунту. Рятувальники і військові продовжують пошуки жертв і постраждалих від негоди.
Кількість жертв стихійного лиха в індонезійській провінції Папуа станом на понеділок, 18 березня, зросла до 79 осіб, інформує агенція dpa. Ще 43 людини вважаються зниклими безвісти і десятки постраждали внаслідок раптової повені і зсувів ґрунту, викликаних сильними зливами в суботу, 16 березня.
За словами речника міністерства надзвичайних ситуацій Індонезії Сутопо Нугрохо, кількість загиблих ще може зрости. Більше тисячі військових задіяні у пошуках жертв негоди. Щонайменше 5700 осіб були евакуйовані з районів найбільше уражених стихійним лихом. Влада регіону запровадила режим надзвичайного стану на 14 днів.
Як повідомлялося, у вересні 2018 року біля узбережжя індонезійського острова Сулавесі сталися два землетруси. На місто Палу обрушилося цунамі заввишки до двох метрів. Тоді жертвами стихійного лиха стали близько двох тисяч осіб, понад чотири тисячі постраждали.
Наприкінці 2018 року виверження вулкану Анак-Кракатау спричинило велике цунамі, внаслідок якого на островах Суматра і Ява загинули понад 430 осіб. Майже 12 тисяч людей залишилися без житла.
Жертвами стихійного лиха в індонезійській провінції Папуа стали щонайменше 50 осіб. Запроваджений режим надзвичайного стану. Понад чотири тисяч людей евакуюють до тимчасових притулків. (17.03.2019)
Новий землетрус магнітудою 5,2 вразив індонезійських острів Сулавесі. Жертв немає. Тим часом число загиблих від попереднього землетрусу перевищило 2000 осіб. (09.10.2018)