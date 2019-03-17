Стихійне лихо в Індонезії: кількість жертв зростає

Кількість жертв стихійного лиха в індонезійській провінції Папуа станом на понеділок, 18 березня, зросла до 79 осіб, інформує агенція dpa. Ще 43 людини вважаються зниклими безвісти і десятки постраждали внаслідок раптової повені і зсувів ґрунту, викликаних сильними зливами в суботу, 16 березня.

За словами речника міністерства надзвичайних ситуацій Індонезії Сутопо Нугрохо, кількість загиблих ще може зрости. Більше тисячі військових задіяні у пошуках жертв негоди. Щонайменше 5700 осіб були евакуйовані з районів найбільше уражених стихійним лихом. Влада регіону запровадила режим надзвичайного стану на 14 днів.

Як повідомлялося, у вересні 2018 року біля узбережжя індонезійського острова Сулавесі сталися два землетруси. На місто Палу обрушилося цунамі заввишки до двох метрів. Тоді жертвами стихійного лиха стали близько двох тисяч осіб, понад чотири тисячі постраждали.

Наприкінці 2018 року виверження вулкану Анак-Кракатау спричинило велике цунамі, внаслідок якого на островах Суматра і Ява загинули понад 430 осіб. Майже 12 тисяч людей залишилися без житла.