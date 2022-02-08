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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Стиль життя".
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Киянка Тетяна Бірюкова на пенсії захопилася грою в Counter-Strike. Вона виступає на професійних змаганнях у складі команди Ageless Shooter ("Стрільці поза віком"). Як уперше взяла до рук віртуальну зброю, жінка розповіла DW.
Далекі перельоти, дорогі авто, м'ясні делікатеси і споживацтво - заможні люди здебільшого завдають неабияку шкоду довкіллю. Один німецький бізнесмен вирішив цілковито змінити свій стиль життя, аби скоротити свій негативний вплив на природу. Дивіться, як це йому вдається!