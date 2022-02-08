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Стиль життя

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Стиль життя".

Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Волонтерка у 100 років: приклад, що надихає (08.02.2022) 08.02.2022

100-річна Берил Карр вже 18 років безкоштовно працює у лікарні в Лондоні. І у важкі "ковідні" часи мотивує лікарів.
Українці беруться за зброю на випадок вторгнення Росії - Європа у фокусі (відео)

Українці беруться за зброю на випадок вторгнення Росії - "Європа у фокусі" (відео) 01.02.2022

Україна: територіальна оборона замість паніки. Франція: вкрадене дитинство. Туреччина: ковбої на вулицях Стамбула. Греція: продуктове сміття для малозабезпечених.

Українці беруться за зброю на випадок вторгнення Росії - "Європа у фокусі" (31.01.2022) 31.01.2022

Україна: територіальна оборона замість паніки. Франція: вкрадене дитинство. Туреччина: ковбої на вулицях Стамбула. Греція: продуктове сміття для малозабезпечених. Німеччина: 64-річна королева авіації.

Бабуся з гвинтівкою: киянка на пенсії захопилася кіберспортом (31.01.2022) 31.01.2022

Киянка Тетяна Бірюкова на пенсії захопилася грою в Counter-Strike. Вона виступає на професійних змаганнях у складі команди Ageless Shooter ("Стрільці поза віком"). Як уперше взяла до рук віртуальну зброю, жінка розповіла DW.

Анорексія у мережі: як соціальні медіа провокують розлади у харчуванні

Анорексія у мережі: як соціальні медіа провокують розлади у харчуванні 28.01.2022

"Соціальне порівняння" та "коучі" спонукають жінок голодувати заради схуднення. Негативний вплив додатків підтверджують дослідження. Одне із останніх провела команда німецьких журналістів. Подробиці - у DW.

Юна пілотеса встановила рекорд з самостійної навколосвітньої подорожі (28.01.2022) 28.01.2022

19-річна Зара Резерфорд стала наймолодшою жінкою, яка самостійно здійснила навколосвітню подорож літаком. Пілотеса облетіла земну кулю за п’ять місяців, незважаючи на кілька перешкод.
Живий подарунок під ялинкою: чому не можна дарувати домашніх улюбленців

Живий подарунок під ялинкою: чому не можна дарувати домашніх улюбленців 28.12.2021

Кошеня, цуценя чи хом'ячок - у подарунок на день народження, Різдво чи Новий рік? "У жодному разі!" - переконані німецькі захисники тварин: адже йдеться не про іграшку, а про живу істоту.
Марлен Дітріх: цікаві факти й цитати різних років (фотогалерея)

Марлен Дітріх: цікаві факти й цитати різних років (фотогалерея) 27.12.2021

120 років тому в Берліні народилась кінодіва Марлен Дітріх. Вона мала тисячі платтів, десятки коханців, її ім'ям названо один з астероїдів.

Життя без шкідливого впливу на довкілля: німецький бізнесмен як взірець? (06.10.2021) 06.10.2021

Далекі перельоти, дорогі авто, м'ясні делікатеси і споживацтво - заможні люди здебільшого завдають неабияку шкоду довкіллю. Один німецький бізнесмен вирішив цілковито змінити свій стиль життя, аби скоротити свій негативний вплив на природу. Дивіться, як це йому вдається!

75 років бікіні - історія купальника від винаходу до сьогодення (фото)

75 років бікіні - історія купальника від винаходу до сьогодення (фото) 05.07.2021

Скандальний та сексуальний винахід француза Луї Реара приголомшив світ моди 75 років тому. Однією з перших прихильниць фривольного роздільного купальника стала Мерилін Монро.

Гіпстер у 75: найкрутіший дідусь Берліна (22.06.2021) 22.06.2021

Він відкрив для себе клубне життя, коли йому було вже за 70. Ґюнтер Краббенгефт - гіпстерський дідусь, який попри вік і коронавірусну кризу продовжує тусити на повну.

Будівельний матеріал, який люблять німці

Будівельний матеріал, який люблять німці 27.05.2021

Найвищий у світі дерев'яний хмарочос зведуть у Берліні. Крім помешкань, у стінах цього 29-поверхового будинку розмістяться бар, сауна, дитячий садок. Чому попит на дерево зростає?
Місто без авто: утопія чи реальність? (відео)

Місто без авто: утопія чи реальність? (відео) 24.05.2021

Замість автомобілів - лише велосипеди і пішоходи. У Берліні та багатьох інших містах центр міста активно трансформується під такий образ життя. Яким буде місто майбутнього і яку відповідь готують автомобільні концерни?

Місто майбутнього - місто без машин? (21.05.2021) 21.05.2021

Замість автомобілів - лише велосипеди і пішоходи. У Берліні та багатьох інших містах центр міста активно трансформується під такий образ життя. Яким буде місто майбутнього і яку відповідь готують автомобільні концерни?

Шанель №5 - найвідоміші в світі парфуми відзначають ювілей

"Шанель №5" - найвідоміші в світі парфуми відзначають ювілей 05.05.2021

1921 року кутюр'є Коко Шанель замовила парфуми, які б пасували до її виробів. Результат: "Chanel №5" - парфуми, що навіть отримали своє місце в музеї. 5 травня 100 років тому ці парфуми вперше з'явились у продажу.

Шанель №5 - культові парфуми святкують ювілей

"Шанель №5" - культові парфуми святкують ювілей 05.05.2021

1921 року кутюр'є Коко Шанель замовила парфуми, які б пасували до її виробів. Результат: "Chanel №5" - парфуми, що навіть отримали своє місце в музеї.

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