 Стефанішина очікує результатів щодо ″промислового безвізу″ з ЄС до жовтня | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 07.07.2020

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Економіка

Стефанішина очікує результатів щодо "промислового безвізу" з ЄС до жовтня

Віцепрем'єрка з євроінтеграції України Ольга Стефанішина очікує, що місія ЄС щодо "промислового безвізу" надасть результати оцінки законодавства до саміту Україна-ЄС у жовтні.

Ольга Стефанішина

Ольга Стефанішина очікує на перші результати оціночної місії ЄС щодо "промислового безвізу" до жовтня

Київ очікує на результати оцінки місією Євросоюзу українського законодавства у рамках переговорів щодо підписання угоди про "промисловий безвіз". Про це заявила віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина у вівторок, 7 липня, під час першого на посаді візиту до Брюсселя, повідомляє кореспондент DW.

"Місія вже працює в Україні. Перший етап роботи місії - дистанційний. Йдеться про оцінку законодавства. Ми дуже розраховуємо, що до саміту вже будуть результати правової оцінки ситуації в Україні", - розповіла Стефанішина. Як відомо, саміт Україна-ЄС мав відбутися у липні, проте через пандемію коронавірусної хвороби COVID-19 його перенесли на жовтень. Віцепрем'єрка очікує, що одразу після представлення результатів розпочнеться робота фізичної місії ЄС, котра визначатиме, як в Україні працює система оцінки відповідності промислової продукції.

Нагадаємо, український уряд прагне підписати з Євросоюзом Угоду про оцінку відповідності та прийнятність промислових товарів (ACAA), яка би дозволила Україні торгувати промпродукцією з ЄС на тих самих умовах, на яких країни Євросоюзу торгують нею між собою. Цей документ і називають "промисловим безвізом".

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Угода про спільний авіаційний простір Україна-ЄС

Крім ACAA, Стефанішина в Брюсселі обговорила і угоду про спільний авіаційний простір між Україною та ЄС. "Ми впевнені, що є політична воля підписати цю угоду якнайшвидше", - зазначила вона, відповідаючи на запитання кореспондента DW. Водночас віцепрем'єрка відмовилася називати будь-які строки можливого підписання цього документа. "З нашого боку є готовність підписати угоду в будь-який найближчий час", - додала вона.

Ціллю Угоди про спільний авіаційний простір є поширення спільного авіаційного ринку ЄС на Україну. Фактично вона дозволить будь-якій українській або європейській авіалінії виконувати прямі перельоти між будь-яким летовищем у ЄС чи Україні. Вона також поширить норми Євросоюзу, наприклад щодо прав пасажирів, на українські авіалінії. Переговори про цю угоду ЄС і Україна почали ще у 2007 році.

Стефанішину призначили на посаду віцепрем'єрки 4 червня. Під час візиту до Брюсселя вона зустрілася зокрема з виконавчим віцепрезидентом Єврокомісії з економіки Валдісом Домбровскісом та єврокомісаром з питань сусідства Олівером Варгеї.

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