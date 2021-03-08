Стереотипи про найбільш нежіночі професії - "Європа у фокусі" (відео)

Дивіться європейський тижневик щопонеділка на каналі "DW Українською". Сьогодні - з такими темами:

0:05 Нідерланди: суд над наркобаронами шокував кривавими деталями На жаль, це відео не доступне для перегляду на YouTube у зв'язку з авторськими правами. Дивіться його на нашому сайті: https://p.dw.com/p/3qKtz

7:00 Великобританія: мистецтво без кордонів від хлопчика з важкою інвалідністю

1:10 Росія: машиністка метро ламає стереотипи про небезпечні професії для жінок

11:23 Білорусь: креативний протест проти режиму Олександра Лукашенка На жаль, це відео не доступне для перегляду на YouTube у зв'язку з авторськими правами. Дивіться його на нашому сайті: https://p.dw.com/p/3qKtz

11:57 Німеччина: екстремальне хобі - купання в крижаній воді проти пандемії