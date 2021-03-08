 Стереотипи про найбільш нежіночі професії - ″Європа у фокусі″ (відео) | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 10.03.2021

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Європа

Стереотипи про найбільш нежіночі професії - "Європа у фокусі" (відео)

Нідерланди: суд над наркобаронами шокував кривавими деталями. Великобританія: мистецтво без кордонів від хлопчика з важкою інвалідністю. Німеччина: екстремальне хобі - купання в крижаній воді проти пандемії.

Fokus Europa Russland

Машиністка метро ламає стереотипи про небезпечні професії для жінок

Дивіться європейський тижневик щопонеділка на каналі "DW Українською". Сьогодні - з такими темами:

0:05 Нідерланди: суд над наркобаронами шокував кривавими деталями На жаль, це відео не доступне для перегляду на YouTube у зв'язку з авторськими правами. Дивіться його на нашому сайті: https://p.dw.com/p/3qKtz

7:00 Великобританія: мистецтво без кордонів від хлопчика з важкою інвалідністю

1:10 Росія: машиністка метро ламає стереотипи про небезпечні професії для жінок

11:23 Білорусь: креативний протест проти режиму Олександра Лукашенка На жаль, це відео не доступне для перегляду на YouTube у зв'язку з авторськими правами. Дивіться його на нашому сайті: https://p.dw.com/p/3qKtz

11:57 Німеччина: екстремальне хобі - купання в крижаній воді проти пандемії

DW.COM

Навіщо прем'єр Угорщини Віктор Орбан перебудовує Будапешт - "Європа у фокусі" (відео)

Боснія: що відбувається з біженцями на кордонах ЄС. Іспанія: за що репер опинився в тюрмі. Німеччина: як горе об'єднало євреїв і мусульман. Великобританія: найкраща робота на свіжому повітрі.  

Правий екстремізм у Німеччині - "Європа у фокусі" (відео)

Скандал із допомогою на дітей у Нідерландах. Музичне повстання дівчат-рома проти традицій. Як в аристократичних родинах Великобританії дискримінують дівчат. Цирк за вітриною у часи коронавірусу.  

Хто в Німеччині хоче, щоб "Північний потік-2" добудували (відео)

Шок від умов у російському спецприймальнику. Чому уйгури, які втекли в Туреччину, бояться повернення у Китай. Як іспанська Майорка потерпає від пандемії. Які пандемічні розваги вигадали французи.  

Найбрудніше місто у світі - "Європа у фокусі" (відео)

Забруднення повітря: чому в Сараєві небезпечно дихати. "Турецький Навальний": як у Туреччині борються з критиками Ердогана. Найбільший ринок у Європі: куди ходять французи замість ресторанів.  

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Стереотипи про найбільш нежіночі професії - "Європа у фокусі" (08.03.2021) 08.03.2021

Нідерланди: суд над наркобаронами шокував кривавими деталями. Великобританія: мистецтво без кордонів від хлопчика з важкою інвалідністю. Росія: машиністка метро ламає стереотипи про небезпечні професії для жінок. Німеччина: екстремальне хобі - купання в крижаній воді проти пандемії.

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Докладно

Fokus Europa Russland

Стереотипи про найбільш нежіночі професії (відео)

Суд над наркобаронами у Нідерландах. Машиністка метро у Росії ламає стереотипи. Екстремальне хобі німців проти пандемії.  

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