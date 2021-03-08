Стереотипи про найбільш нежіночі професії - "Європа у фокусі" (відео)

Нідерланди: суд над наркобаронами шокував кривавими деталями. Великобританія: мистецтво без кордонів від хлопчика з важкою інвалідністю. Німеччина: екстремальне хобі - купання в крижаній воді проти пандемії.
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0:05 Нідерланди: суд над наркобаронами шокував кривавими деталями На жаль, це відео не доступне для перегляду на YouTube у зв'язку з авторськими правами. Дивіться його на нашому сайті: https://p.dw.com/p/3qKtz
7:00 Великобританія: мистецтво без кордонів від хлопчика з важкою інвалідністю
1:10 Росія: машиністка метро ламає стереотипи про небезпечні професії для жінок
11:23 Білорусь: креативний протест проти режиму Олександра Лукашенка На жаль, це відео не доступне для перегляду на YouTube у зв'язку з авторськими правами. Дивіться його на нашому сайті: https://p.dw.com/p/3qKtz
11:57 Німеччина: екстремальне хобі - купання в крижаній воді проти пандемії
Боснія: що відбувається з біженцями на кордонах ЄС. Іспанія: за що репер опинився в тюрмі. Німеччина: як горе об'єднало євреїв і мусульман. Великобританія: найкраща робота на свіжому повітрі.
Скандал із допомогою на дітей у Нідерландах. Музичне повстання дівчат-рома проти традицій. Як в аристократичних родинах Великобританії дискримінують дівчат. Цирк за вітриною у часи коронавірусу.
Шок від умов у російському спецприймальнику. Чому уйгури, які втекли в Туреччину, бояться повернення у Китай. Як іспанська Майорка потерпає від пандемії. Які пандемічні розваги вигадали французи.