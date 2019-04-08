Степанов не оскаржуватиме звільнення с посади губернатора Одещини

Відсторонений указом президента України від посади голови Одеської обласної державної адміністрації Максим Степанов заявив, що не має наміру оскаржувати це рішення. "Процедуру дотримано, я думаю, найближчим часом з'явиться указ президента щодо мого звільнення. Відразу можу сказати: оскаржувати це рішення в суді не планую, адже вся країна й так побачила причину мого звільнення: вибори в Одеській області відбулися дуже чесно і прозоро, тому це рішення є суто політичним", - заявив він у середу, 10 квітня.

Він зазначив, що заздалегідь не планував свого звільнення. "Тому 100 відсотків можу відповісти, що я завжди стежитиму за тим, що відбувається в Одеській області, завжди братиму участь у житті Одеської області", - додав Степанов.

Нагадаємо, що президент України Петро Порошенко відсторонив Максима Степанова від посади своїм указом від 6 квітня. Причин відсторонення Степанова в документі не вказано. 8 березня Степанов заявив, що не збирається йти у відставку, оскільки президент звільнив його з порушенням - це мало бути зроблено за поданням уряду. 10 квітня Кабмін схвалив проект указу президента про звільнення Степанова з посади голови Одеської ОДА.

Максим Степанов був обраний головою Одеської обласної державної адміністрації конкурсною комісією з питань вищого корпусу державної служби 20 грудня 2016 року. На цій посаді він замінив Міхеіла Саакашвілі. До свого призначення губернатором Одещини Степанов був директором державного підприємства "Поліграфічний комбінат "Україна" з виготовлення цінних паперів".