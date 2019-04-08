Степанов не оскаржуватиме звільнення с посади губернатора Одещини

Уряд України схвалив проект указу президента про звільнення Максима Степанова з посади голови Одеської обласної державної адміністрації. Той назвав своє звільнення політичним, однак не буде його оскаржувати.
Відсторонений указом президента України від посади голови Одеської обласної державної адміністрації Максим Степанов заявив, що не має наміру оскаржувати це рішення. "Процедуру дотримано, я думаю, найближчим часом з'явиться указ президента щодо мого звільнення. Відразу можу сказати: оскаржувати це рішення в суді не планую, адже вся країна й так побачила причину мого звільнення: вибори в Одеській області відбулися дуже чесно і прозоро, тому це рішення є суто політичним", - заявив він у середу, 10 квітня.
Він зазначив, що заздалегідь не планував свого звільнення. "Тому 100 відсотків можу відповісти, що я завжди стежитиму за тим, що відбувається в Одеській області, завжди братиму участь у житті Одеської області", - додав Степанов.
Нагадаємо, що президент України Петро Порошенко відсторонив Максима Степанова від посади своїм указом від 6 квітня. Причин відсторонення Степанова в документі не вказано. 8 березня Степанов заявив, що не збирається йти у відставку, оскільки президент звільнив його з порушенням - це мало бути зроблено за поданням уряду. 10 квітня Кабмін схвалив проект указу президента про звільнення Степанова з посади голови Одеської ОДА.
Максим Степанов був обраний головою Одеської обласної державної адміністрації конкурсною комісією з питань вищого корпусу державної служби 20 грудня 2016 року. На цій посаді він замінив Міхеіла Саакашвілі. До свого призначення губернатором Одещини Степанов був директором державного підприємства "Поліграфічний комбінат "Україна" з виготовлення цінних паперів".