Степанов: Медреформа попередників не адаптована до українських реалій

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов вважає, що розроблена попередниками версія медичної реформи не адаптована до українських реалій.

"Реформа системи охорони здоров'я України, розроблена попередніми керівниками МОЗ, заснована на окремих елементах моделей західних країн, але зовсім не адаптована до українських реалій", - заявив Степанов у ефірі програми "Право на владу" на телеканалі 1+1 у четвер, 7 травня.

"Коли ми почали аналізувати стару версію другого етапу реформи, ми побачили, що нас чекає закриття 332 лікарень у всій Україні, тому що вони отримали на 50 відсотків менше коштів, ніж навіть у минулому році. Нас чекає звільнення від 50 до 70 тисяч наших медичних працівників", - стверджує міністр.

Степанов вважає, що другий етап медреформи призвів би до закриття протитуберкульозної служби й масового закриття психіатричних лікарень. "Під загрозою опинилася екстрена медична допомога. У деяких областях недофінансування на рівні 60-80 відсотків. Це призведе до скорочення 30 відсотків бригад швидкої допомоги", - заявив він.

На своїй Facebook-сторінці Степанов розкритикував медреформу за, на його думку, неякісну комунікацію попередників із медперсоналом і пацієнтами, і пообіцяв зробити це краще.

Степанов критикував медичну реформу й раніше.

Критика медреформи від Володимира Зеленського

Раніше президент України Володимир Зеленський розкритикував медичну реформу у знятому Офісом президента телефільмі, присвяченому річниці його обрання главою держави.

Він заявив, що має "багато питань" до медичної реформи, адже коронавірус показав, що українські лікарні не готові до епідемії, а заробітна плата лікарів є дуже малою. Тому, мовляв, Зеленський наполіг на необхідності змінити підхід до реформи.

Уляна Супрун захищає реформу

Колишня в. о. міністерки охорони здоров'я України Уляна Супрун 5 травня відповіла на критику опонентів. Вона вважає "покращення реформи" від нової влади "боягузливим кроком у минуле". "Сьогодні і Зеленський, і Радуцький, і Степанов захищають виключно власні політичні інтереси та статус-кво давно діючих в регіонах медичних еліт й фармацевтичної мафії", - написала Супрун.