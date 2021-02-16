 Степанов: До України везуть пів мільйона доз вакцини AstraZeneca | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.02.2021

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Новини

Степанов: До України везуть пів мільйона доз вакцини AstraZeneca

Вакцину AstraZeneca виробив завод у Індії. До України перші пів мільйона доз цієї вакцини доставить вантажний літак, повідомив очільник МОЗ Максим Степанов.

Вакцина AstraZeneca

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов повідомив про відвантаження першої партії вакцини AstraZeneca для України з заводу з Індії. Про це Степанов написав пост у соцмережі Facebook.

"Сьогодні особисто проконтролював відвантаження першої партії вакцин AstraZeneca (CoviShield) з заводу-виробника в індійському місті Пуне. 500 000 доз вакцини їдуть до України, і далі будуть розподілені між регіонами",  - написав Степанов.

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За даними міністра, вакцина транспортується до Мумбаї, а потім "довгий шлях вантажним літаком з зупинкою в Стамбулі і вже днями вакцина прибуде до України". "Під час транспортування буде дотримано всіх температурних вимог, які необхідні для збереження якості вакцин", - запевнив урядовець.

Нагадаємо, 19 лютого Степанов вилетів до Індії для перевірки відвантаження першої партії препарату AstraZeneca.

Як повідомлялося, препарат AstraZeneca - спільна розробка Оксфордського університету та фармкомпанії AstraZenecа. Випускається вона не лише в Індії.

Нещодавно, повідомлялося про намір влади ПАР повернути вакцину AstraZeneca виробникам - заводам у Індії та Південній Кореї через недостатній захист від мутацій коронавірусу.

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Раніше цього дня Степанов повідомив про майже 4,5 тисячі нових випадків зараження коронавірусом упродовж останньої доби в Україні.

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    Автор: Андрій Гурков


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