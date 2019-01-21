 Статки всіх мільярдерів є більшими за статки 60 відсотків населення Землі - Oxfam | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.01.2020

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Статки всіх мільярдерів є більшими за статки 60 відсотків населення Землі - Oxfam

У світі вкоренілась глобальна нерівність, йдеться у доповіді Oxfam. Найбільше від цього страждають жінки, які виконують багато неоплачуваної роботи.

Oxfam повідомляє про зростання економічної нерівності у світі

Oxfam повідомляє про зростання економічної нерівності у світі

Статки 2,1 тисячі світових мільярдерів в сукупності перевищують сукупні статки 60 відсотків населення планети. Про це йдеться в опублікованому у понеділок, 20 січня, дослідженні міжнародного об'єднання організацій з боротьби з бідністю Oxfam. "Економічна нерівність вийшла з-під контролю. У 2019 статки мільярдерів у світі - 2 153 людей - були більшими, ніж у 4,6 мільярда людей ", - йдеться в доповіді.

У доповіді також наголошується, що нерівність у світі "шокуюче вкоренилася", а кількість мільярдерів за останнє десятиліття збільшилася вдвічі. Якщо брати все населення планети, то люди, що входять в один відсоток найбагатших мешканців, разом мають статки, які вдвічі перевищують статки 6,9 мільярда людей.

Дослідження також показало, що капітали 22 найбагатших людей в світі більші, ніж сукупні статки усіх жінок Африки. "Розрив між багатими і бідними не можна зменшити без усвідомлених заходів, спрямованих на ліквідацію нерівності. І дуже маленька кількість урядів прихильні цьому", - наголосив головний виконавчий директор Oxfam India Амітабх Бехар.

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Він наголосив, що найбільше страждають від економічної нерівності жінки і дівчата. В доповіді Oxfam наголошується, що в усьому світі жінки витрачають мільярди годин на таку неоплачувану працю, як приготування їжі, прибирання та догляд за дітьми.

Експерти Oxfam підрахували, що якби один відсоток найбагатших мешканців планети сплачував лише б 0,5 відсотка додаткового податку на багатство протягом наступних десяти років, це дозволили б створити 117 мільйонів робочих місць у галузях догляду за дітьми, людьми похилого віку, освіти та охорони здоров'я. "Наша зруйнована економіка набиває кишені мільярдерів і великого бізнесу за рахунок простих чоловіків і жінок", - сказав Бехар.

Він закликав владу всіх країн вживати активні дії, щоб покласти край високому рівню нерівності між бідними і багатими. "Вони (уряди - Ред.) повинні гарантувати, щоб корпорації і багаті люди платили належну частку податків і збільшували інвестиції в громадські послуги та інфраструктуру", - сказав Бехар.

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