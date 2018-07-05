Стан Сенцова відносно стабільний - адвокат

Стан здоров'я українського режисера Олега Сенцова, який з 14 травня голодує у російській колонії, відносно стабільний. Про це у четвер, 5 липня, повідомив його адвокат Дмитро Дінзе після зустрічі Сенцова із двоюрідною сестрою Наталією Каплан.

"Від голоду свідомості не втрачає, друга криза не настала. (…) Якщо можна так назвати - стабільний стан. У будь-який час може бути друга криза. Якщо вона настане - одразу буде годування, а поки що він тримається на вітамінах і глюкозі", - розповів Дінзе в ефірі телеканалу "112.Україна", цитує агентство "Інтерфакс-Україна".

Сама Каплан в інтерв'ю "Громадському телебаченню" розповіла, що її зустріч із Сенцовим тривала близько двох годин та переважно стосувалася побутових тем. За словами Каплан, Сенцов удячний за акції на його підтримку, але дуже розчарований, що занадто мало уваги приділяється іншим політв'язням. Він "вважає, що якщо звільнять його одного, це буде повний провал", зазначила Каплан.

Вона повідомила, що за час голодування Сенцов втратив 15 кілограмів. "Наразі йому ставлять крапельниці. Без них він би вже не вижив. Припиняти голодування він не планує. Сказав, що піде до кінця, і вірить у перемогу. Налаштований оптимістично", - розповіла Каплан.

Раніше Сенцов зустрівся із російською омбудсменом Тетяною Москальковою. За словами Дмитра Дінзе, це була дуже коротка зустріч, що не стосувалася ні можливого обміну, ні переговорів з цього приводу.

Нав'язане російське громадянство

Дмитро Дінзе також повідомив, що російська влада кілька разів намагалася добитися від Олега Сенцова підписання документів на отримання ним громадянства РФ. "Стосовно Сенцова Олега було кілька провокацій щодо спроби підписати документи на отримання російського громадянства і, відповідно, отримання паспорта. Оскільки Олег завжди читає документи, то ці акції провалилися", - написав Дінзе на своїй сторінці у мережі Facebook. За його даними, спроби підписати документи на російське громадянство були в колоніях, через які Олег їхав по етапу, а також в Якутії.

Адвокат зазначив, що Сенцов "технічно, фізично та юридично не міг відмовитися від російського громадянства, запровадженого російським федеральним конституційним законом щодо анексії Криму, оскільки ФСБ відмовлялася надавати дозвіл на завірення доручень і заяв".

"СІЗО не пропускав листів і заяв від Олега, всі вони осідали у слідчого, і далі їм не дали ходу", - зауважив адвокат та додав, що в результаті терміни, в які Сенцов міг відмовитися від російського громадянства, були прогаяні. Раніше в українському мін'юсті заявили, що Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) вважає Олега Сенцова громадянином України.

Олега Сенцова затримали в Криму в 2014 році за звинуваченням у підготовці терактів на півострові і створенні терористичного угрупування. У 2015 році у РФ його засуджено до 20 років позбавлення волі.

Режисер відбуває покарання в колонії суворого режиму в Ямало-Ненецькому автономному окрузі, більш відомій як "Білий ведмідь". 14 травня він оголосив голодування з вимогою звільнити "всіх українських політв'язнів", які перебувають у Росії.

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