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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Станіслав Клих". Станіслав Клих є українським політичним в'язнем у Росії.
У ході гучної справи Миколи Карпюка та Станіслава Клиха, яка розглядалась у суді в Грозному, українців засудили до 22,5 та 20 років позбавлення волі відповідно за начебто участь у першій чеченський війни проти російських військ. Обидва засуджені своєї провини не визнають та стверджують, що зізнання давали під тортурами. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
"Переговори успішні", але точна дата обміну полоненими ще невідома. Про це заявив депутат від ОПЗЖ Віктор Медведчук у Москві після того, я бачився в СІЗО "Лефортове" з українськими бранцями Кремля Миколою Карпюком та Станіславом Клихом.