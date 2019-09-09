На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Станіслав Клих". Станіслав Клих є українським політичним в'язнем у Росії.

У ході гучної справи Миколи Карпюка та Станіслава Клиха, яка розглядалась у суді в Грозному, українців засудили до 22,5 та 20 років позбавлення волі відповідно за начебто участь у першій чеченський війни проти російських військ. Обидва засуджені своєї провини не визнають та стверджують, що зізнання давали під тортурами. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.