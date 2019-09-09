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Станіслав Клих

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Станіслав Клих". Станіслав Клих є українським політичним в'язнем у Росії.

У ході гучної справи Миколи Карпюка та Станіслава Клиха, яка розглядалась у суді в Грозному, українців засудили до 22,5 та 20 років позбавлення волі відповідно за начебто участь у першій чеченський війни проти російських військ. Обидва засуджені своєї провини не визнають та стверджують, що зізнання давали під тортурами. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Восьмеро звільнених з Росії українців перебувають у лікарні

Восьмеро звільнених з Росії українців перебувають у лікарні 09.09.2019

Зокрема, спеціальної допомоги потребує Станіслав Клих. Олег Сенцов одразу залишив лікарню, а Роман Сущенко пройде обстеження амбулаторно. Украй важких пацієнтів немає, каже головлікар "Феофанії".

Медведчук про полонених: дата обміну ще невідома (30.08.2019) 30.08.2019

"Переговори успішні", але точна дата обміну полоненими ще невідома. Про це заявив депутат від ОПЗЖ Віктор Медведчук у Москві після того, я бачився в СІЗО "Лефортове" з українськими бранцями Кремля Миколою Карпюком та Станіславом Клихом.

Медведчук і Рабінович заявили, що зустрілися із українськими в'язнями в РФ

Медведчук і Рабінович заявили, що зустрілися із українськими в'язнями в РФ 30.08.2019

Віктор Медведчук і Вадим Рабінович заявили, що зустрілися із українськими в'язнями в РФ Станіславом Клихом і Миколою Карпюком.

Російська омбудсменка Москалькова прибула до Києва

Російська омбудсменка Москалькова прибула до Києва 23.08.2019

Російська омбудсменка Тетяна Москалькова приїхала до Києва. Про мету її візиту не повідомляється.
Денісова просить російську омбудсменку з'ясувати інформацію про голодування Клиха

Денісова просить російську омбудсменку з'ясувати інформацію про голодування Клиха 24.05.2019

Українська омбудсменка Людмила Денісова просить свою російську колегу Тетяну Москалькову перевірити, чи справді Станіслав Клих оголосив голодування.
Денісова: У Росії перебувають понад 80 українських політв'язнів

Денісова: У Росії перебувають понад 80 українських політв'язнів 12.01.2019

Олег Сенцов, Станіслав Клих, Павло Гриб, Роман Сущенко та інші - загалом понад 80 українців перебувають у в'язницях Росії за свої політичні погляди. Про це повідомила українська омбудсменка Людмила Денісова.
Денісова пропонує обміняти ув'язненого росіянина на одного з бранців Кремля

Денісова пропонує обміняти ув'язненого росіянина на одного з бранців Кремля 03.08.2018

Українська омбудсменка Людмила Денісова пропонує розглянути можливість обміну ув'язненого в Україні росіянина Олексія Седікова на одного з українців, що відбувають покарання в РФ.
Українські політв'язні в Росії

Українські політв'язні в Росії 23.07.2018

У російському Ростові-на-Дону 23 липня почався судовий розгляд справи українця Павла Гриба, якого звинувачують у тероризмі. Про інших українців, які перебувають за ґратами у РФ, - у фотогалереї DW.

Українські політв'язні в Росії (фотогалерея) 17.05.2018

Ув'язнений в РФ українець Олег Сенцов оголосив безстрокове голодування і вимагає звільнення 64-х політв'язнів у РФ. Про деяких українців, які перебувають за ґратами на території РФ, - у фотогалереї DW.
Засуджений в РФ українець Станіслав Клих оголосив голодування

Засуджений в РФ українець Станіслав Клих оголосив голодування 16.04.2018

Засуджений громадянин України Станіслав Клих просить перевести його з Верхньоуральської колонії до іншої установи. На знак протесту він обмежив вживання їжі.

Ірина Луценко: Україна веде переговори щодо звільнення решти полонених

Ірина Луценко: Україна веде переговори щодо звільнення решти полонених 28.12.2017

Київ веде переговори про подальший обмін полоненими, повідомила представниця президента у Верховній Раді України Ірина Луценко. Громадян Росії мінятимуть на українців, що перебувають у російських тюрмах.

Приїзд Надії Савченко не вплинув на рішення Верховного суду РФ у справах Карпюка і Клиха (26.10.2016) 26.10.2016

Народна депутатка Надія Савченко приїхала у Москву підтримати українців Миколу Карпюка і Станіслава Клиха, вироки яким Верховний суд РФ залишив в силі.

Верховний Суд Росії залишив вирок Клиху та Карпюку без змін

Верховний Суд Росії залишив вирок Клиху та Карпюку без змін 26.10.2016

Російський суд залишив у силі рішення попередньої інстанції щодо українських громадян Карпюка та Клиха.
Українські політв'язні в Росії: ...Один з яких фактично збожеволів від тортур

Українські політв'язні в Росії: "...Один з яких фактично збожеволів від тортур" 20.06.2016

У Києві проходить фотовиставка російського журналіста Антона Наумлюка, яка присвячена судовим процесам проти українських політв’язнів у Росії. DW поспілкувалась з журналістом.
Українські політичні в'язні в Росії - коли повернуться всі?

Українські політичні в'язні в Росії - коли повернуться всі? 15.06.2016

Додому з Росії повернулося вже троє українських політв'язнів. Однак за ґратами в РФ залишається ще кілька десятків українців. Чи варто сподіватися на швидке повернення усіх в'язнів, з'ясовувала DW.
Суд РФ засудив українців Карпюка та Клиха до багаторічного ув'язнення

Суд РФ засудив українців Карпюка та Клиха до багаторічного ув'язнення 26.05.2016

Суд у Чечні засудив українців Миколу Карпюка та Станіслава Клиха до 22,5 та 20 років ув'язнення відповідно за участь у чеченській війні в 1990-х роках. У МЗС України справу назвали "сфабрикованою" і засудили вирок.
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