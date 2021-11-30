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Сталінізм

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Сталінізм".

Під сталінізмом розуміють тоталітарну систему державного управління, створену російським диктатором грузинського походження Йосипом Сталіним у Радянському Союзі між 1927 та 1957 роками, а також сукупність державної політики та ідеології. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Жертв Голодомору уперше вшанували в кафедральному соборі Берліна (30.11.2021)

Жертв Голодомору уперше вшанували в кафедральному соборі Берліна (30.11.2021) 30.11.2021

Панахида-реквієм за упокій українців, загиблих внаслідок Голодомору 1932-1933 років, відбулася у відомому кафедральному соборі Берліна. Екуменічну службу ініціювало посольство України у ФРН.

Визнання Голодомору геноцидом: завдяки кому українці запалюють свічку у вікні (26.11.2021) 26.11.2021

Пів століття мовчанки про Голодомор, найбільшу трагедію українців ХХ століття, першим порушив американський історик Джеймс Мейс. Саме завдяки його задуму українці нині запалюють свічку у вікні в пам'ять про тих, кого замордували голодом.
Коментар: Кримські татари - як більмо на оці путінської влади

Коментар: Кримські татари - як більмо на оці путінської влади 06.09.2021

Можна лише гадати про причини арештів російською владою в анексованому Криму лідерів кримських татар. Але ці люди не примирилися з анексією і дратують режим, пише оглядач FAZ Райнгард Фезер.

На Одещині виявлено масове поховання жертв сталінського терору (01.09.2021) 01.09.2021

Останки тисяч людей, страчених НКВС у 1937-1938 роках в часи сталінського терору, виявлено на околицях Одеси. Масштаби масового поховання розстріляних шокували істориків та краєзнавців.

Коментар: Росія інструменталізує гітлерівську війну на знищення

Коментар: Росія інструменталізує гітлерівську війну на знищення 23.06.2021

Знання про війну Гітлера на сході необхідно розширювати. Це важливо, зокрема, з політичних причин, пише оглядач FAZ Райнгард Фезер.
Депортація литовців до Сибіру: діти засланців - про долі своїх сімей

Депортація литовців до Сибіру: діти засланців - про долі своїх сімей 14.06.2021

14 червня 1941 року радянська окупаційна влада почала масову депортацію жителів країн Балтії до Сибіру і Казахстану. Діти засланих литовців розповіли DW трагічні історії своїх батьків.

Українці шукають правду про репресованих за Сталіна родичів (14.05.20221) 14.05.2021

Сфабриковані справи, сотні тисяч вироків "розстріляти" і декілька поколінь з глибокою травмою. Українці дедалі частіше звертаються до архівів, де зберігаються справи їхніх репресованих у часи сталінізму родичів, аби через десятки років розкрити сімейні таємниці. Дивіться ексклюзив DW з нагоди Дня пам’яті жертв політичних репресій.
Як німкеня голодувала у 1933-му в Україні (відео)

Як німкеня голодувала у 1933-му в Україні (відео) 28.11.2020

Маґда Хоманн пережила в Україні колективізацію і Голодомор, а про свої поневіряння розповіла у листах до рідних у Німеччині. Її свідчення - унікальний документ того часу.

"На що перетворилася багата Україна": як німкеня пережила Голодомор (27.11.2020) 27.11.2020

Німкеня Маґда Хоманн після Першої світової закохалась у військовополоненого українця і переїхала з ним на Вінниччину. В Україні жінка пережила колективізацію і Голодомор, а про свої поневіряння розповіла у листах до рідних у Німеччині. Її свідчення - унікальний документ часу.

Скандал на Берлінале: у Німеччині обурені фільмом російського режисера Дау. Наташа

Скандал на "Берлінале": у Німеччині обурені фільмом російського режисера "Дау. Наташа" 27.02.2020

Фільм російського кінорежисера Іллі Хржановського "Дау. Наташа", який увійшов до конкурсної програми "Берлінале", викликав хвилю обурення в Німеччині.

Польща викликала посла РФ через висловлювання Путіна на історичну тематику

Польща викликала посла РФ через висловлювання Путіна на історичну тематику 28.12.2019

МЗС Польщі викликало посла РФ через висловлювання Володимира Путіна на історичну тематику. Варшава висловила "різкий протест через історичні звинувачення російських високопосадовців", - заявили у міністерстві країни.
Про що розповів колишній співробітник НКВС у своїх щоденниках

Про що розповів колишній співробітник НКВС у своїх щоденниках 29.08.2019

У Білорусі опублікували спогади ексспівробітника НКВС, якого заарештували у 1937 році. Онук автора сподівається, що книжка стане ще одним свідченням злочинів сталніського режиму.

Пам'ятники жертвам комунізму в світі (фотогалерея) 23.08.2018

23 серпня відзначається День пам'яті жертв сталінізму та нацизму. Пам'ятники цим жертвам в різних країнах Європи та світу - у фотогалереї DW.
Російські вчені розкритикували главу ФСБ за виправдання сталінізму

Російські вчені розкритикували главу ФСБ за виправдання сталінізму 23.12.2017

Російська інтелектуальна еліта не виключає, що глава ФСБ РФ свідомо не згадав жертв репресій, а заяви Бортнікова науковці вважають спробою ревізії історії.
Коментар: Мовчання до 100 річниці Жовтневої революції

Коментар: Мовчання до 100 річниці Жовтневої революції 07.11.2017

Річниця, яку колись так урочисто святкували, й сьогодні має змусити росіян замислитися. Але Володимир Путін робить із неї власні висновки, вважає німецький історик Карл Шлеґель.
Коментар: Про жертв диктатур необхідно згадувати!

Коментар: Про жертв диктатур необхідно згадувати! 29.09.2016

Для чого потрібні дні пам'яті? Адже доведена до ритуалу культура спогадів досягає сердець чимраз меншої кількості людей. Однак скоєне в історії зло не слід забувати, вважає Робетр Шварц.
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