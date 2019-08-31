 Стала відома дата початку суду над підозрюваними в терактах 11 вересня - ЗМІ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 31.08.2019

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Стала відома дата початку суду над підозрюваними в терактах 11 вересня - ЗМІ

Судовий процес над п'ятьма підозрюваними в терактах 11 вересня в США розпочнеться у 2021 році. Суд проходитиме у в'язниці в затоці Гуантанамо, повідомляють ЗМІ.

Cуд над підозрюваними в терактах 11 вересня почнеться у 2021 році

Cуд над підозрюваними в терактах 11 вересня, за даними ЗМІ, має початися у 2021 році

Військовий суддя в п'ятницю, 30 серпня, призначив, що з 2021 року почнеться судовий процес над п'ятьма підозрюваними чоловіками за звинуваченням у плануванні та допомозі в серії атак 11 вересня 2001 року в США. Суд буде проходити у в'язниці в затоці Гуантанамо, інформує видання The New York Times.

Суддя та полковник Повітряних сил США (ВПС США) Шейн Коен оголосив, що 11 січня 2021 року розпочнеться відбір військових присяжних у суді на військово-морській базі США Гуантанамо на Кубі. Як зауважує видання, "вперше суддя фактично встановив дату початку судового розгляду у цій справі".

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Засекречені протягом багатьох років сторінки звіту містять інформацію про людей, які надавали підтримку терористам. У Білому домі переконують, що у документі немає підтверджень причетності Ер-Ріяда до терактів. (16.07.2016)

Закон, який дасть можливість родичам загиблих у терактах 11 вересня 2001 року позиватись до влади Саудівської Аравії, може призвести до "катастрофічних і небезпечних наслідків", попередили у МЗС країни. (30.09.2016)

Суддя та полковник ВПС США Шейн Коен також зазначив, що через локацію на базі Гуантанамо "судовий процес зіткнеться з безліччю адміністративних та логістичних проблем", цитує його агенція АР.

П'ятеро підозрюваних перебувають у Гуантанамо з 2006 року. Серед них - один із лідерів "Аль-Каїди" Халід Шейх Мухаммед, який називав себе натхненником атак 11 вересня та інших терактів. Всім підозрюваним загрожує смертна кара. Ця справа буде останньою, яка стосується серії терактів, скоєних 11 вересня 2001 року у Сполучених Штатах. До цього часу в Гуантанамо судили лише окремих бойовиків "Аль-Каїди", зазначає The New York Times.

11 вересня 2001 року терористи "Аль-Каїди" захопили пасажирські літаки та скоїли серію скоординованих атак на території Сполучених Штатів. Всього загинули близько трьох тисяч людей і понад 6 тисяч осіб отримали поранення. 

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