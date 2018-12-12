Стажування в Німеччині: як орендувати житло на короткий термін

У таких великих містах, як от Мюнхен, Гамбург чи Берлін, квартиру знайти досить складно, особливо якщо ви не плануєте знімати її понад шість місяців. Ціни на таке житло часто вищі, ніж за оренду від одного року. Якщо ви хочете зняти дешеве і комфортне житло, то потрібна особлива тактика.

Договір про суборенду

Серед студентів і молодих фахівців, які збираються деякий час пожити в іншому місті, щоб, наприклад, пройти практику, популярна оренда житла на обмежений термін (Zwischenmiete). Її головний принцип полягає в тому, що ви знімайте квартиру не у орендодавця, а у квартиронаймача, і договір про оренду є дійсним лише впродовж обумовленого проміжку часу.

В договорі мають бути прописані чіткі терміни оренди

Таке житло, як правило, вже повністю умебльоване, притому що ціни на нього помірні, адже квартири здають лише на той час, поки квартиронаймач перебуває у відпустці, вчиться за обміном в закордонному виші або працює в іншому місті.

Якщо ви не хочете переплачувати маклеру, краще пошукати житло самому. Найпопулярніші сайти з пошуку житла на короткий термін у Німеччині: www.wg-gesucht.de, www.immobilienscout24.de, www.zwischenmiete.de та www.studenten-wg.de. Можна також скористатися російською версією сайту www.airbnb.ru. Але через те що за задумом сайт передбачає добову оренду і більше розрахований на мандрівників, ціни на ньому вищі за середню місячну орендну плату в Німеччині.

Найвигідніше рішення

Найдешевше орендувати кімнату в студентському гуртожитку або зняти кімнату в студентській комуналці (Wohngemeinschaft, або WG). Ціни на такі кімнати коливаються в межах 200-500 євро залежно від регіону і міста.

"Найменше ви платите тоді, коли живете в квартирі з кількома сусідами. Останнім часом інтерес до таких кімнат значно зріс", - розповідає в інтерв'ю DW Аннеґрет Мюльбаєр (Annegret Mülbaier) з прес-служби WG-gesucht.de. За її словами, раніше цей вид житла користувався популярністю тільки серед студентів. Сьогодні все більше людей, які працюють в різних містах, вважають за краще ділити квартиру. Оренда такої кімнати хороша не лише через помірну плату: у мешканця з'являється можливість познайомитися з новими людьми, дізнатися більше про місто і покращити знання німецької мови.

Як і у разі звичайної оренди, розмір квартплати може бути вказано без урахування комунальних послуг (Kaltmiete), а може включати в себе комунальні витрати (Warmmiete) - плату за воду, опалення, холодну та гарячу воду, а іноді і вивезення сміття, прибирання будинку і догляд за садом. Останній варіант більш поширений, коли квартира здається лише на короткий термін. Інтернет і телефон доведеться оплачувати додатково, але орендуючи кімнату в комуналці, ви сплатите за ці послуги менше, оскільки їхню вартість розкидають на всіх мешканців. У університетський студентських гуртожитках користування інтернетом зазвичай взагалі безкоштовне.

Правила безпеки

Деякі орендодавці пропонують не підписувати договір на короткий термін, щоб уникнути паперової тяганини. Це трохи скоротить час пошуку житла, але в такому разі квартиронаймач залишається юридично незахищеним. Експерти наполегливо рекомендують укладати договір оренди, навіть якщо ви плануєте провести в квартирі не більше місяця.

"Платформи з пошуку житла зазвичай не передбачають жодної юридичної допомоги. Тому ми радимо заздалегідь зв'язатися зі своїм орендодавцем і чітко обговорити з ним всі пункти договору", - говорить Аннеґрет Мюльбаєр.

Розірвання договору орендизавжди має бути оформлено у письмовій формі. Важливо переконатися, що власник отримав ваше повідомлення, тому краще відправити його поштою рекомендованим листом. Як правило, обов'язковий термін надання повідомлення становить три місяці до закінчення терміну дії договору. У випадку тимчасової оренди термін зазвичай скорочується до декількох тижнів. Важливо, щоб в договорі чітко були прописані термін дії та умови розірвання.

Сусіди - важливий фактор

Перед тим, як ухвалити остаточне рішення про оренду, важливо дізнатися, хто ваші сусіди. Найкраще знімати житло з тими, хто має схожий спосіб життя. Якщо вам потрібно багато працювати в тиші і спокої, то весела студентська компанія за стінкою цьому навряд чи буде сприяти.

В комуналці доведеться підлаштовуватися під сусідів

Незважаючи на те, що ви не збираєтеся затримуватися в квартирі надовго, щоб відчувати себе комфортно після заселення в неї, краще відразу дізнатися про правила спільного проживання і їх дотримуватися. Важливо вміти підлаштовуватися під інших мешканців комуналки і бути готовим піти на компроміс. Якщо новачок не готовий дотримуватися встановленого порядку, то сусіди можуть попросити його з'їхати.

Дивитись відео 01:14 Поділитись Які розцінки на комуналку в Німеччині? (12.12.2018) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/39uuF Які розцінки на комуналку в Німеччині? (12.12.2018)