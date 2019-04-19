Стадіон на двох: як прихильники Порошенка та Зеленського дивилися дебати на “Олімпійському”

Два кандидати, один стадіон та понад 20 тисяч глядачів - дебати між Петром Порошенком та Володимиром Зеленським, що відбулися 19 квітня, увійдуть в історії України як наймасштабніше політичне шоу. Щоб організувати його, команди кандидатів на пост президента витратили два тижні на суперечки, а також істотні ресурси на організацію своїх прихильників. Утім, свою основну функцію дебати навряд чи виконали - глядачі на стадіоні воліли не чути своїх опонентів.

П’ятниця, столиця веселиться

Підготовка чи то до дебатів, чи то до гладіаторського двобою кандидатів у президенти стала основною темою політичного життя країни в останні два тижні. Петро Порошенко та Володимир Зеленський викликали один одного на поєдинок, здавали аналізи, їхні команди сперечалися щодо розміщення сцен, підбору ведучих та музичних виконавців.

До останніх годин у тому, що шоу на НСК "Олімпійський" відбудеться, на 100 відсотків не був упевнений ніхто - ще напередодні поліцію та МВС закликали заборонити дебати через небезпеку терактів та заворушень.

Вулиці поблизу "Олімпійського" були перекриті правоохоронцями

МВС стягнуло у центр Києва близько десяти тисяч правоохоронців, з обіду були перекриті три станції метро, прилеглі до стадіону квартали перегородили кордони поліції та Нацгвардії. Та потік людей, що рухався в бік “Олімпійського”, нагадував атмосферу державних свят чи пікових протестів часів Євромайдану.

Чимало людей приїхали подивитися дебати з регіонів - в першу чергу завдяки автопробігу та автобусам, що організував штаб Петра Порошенка. Кореспонденту DW, який заздалегідь зареєструвався як прихильник чинного президента, надійшло запрошення їхати в столицю з Житомира в автобусах від партії “Солідарність”. Утім, вже на в’їзді в Київ транспорт застрягав у величезних заторах: поліція повідомляла про надзвичайний трафік на під’їзді до міста.

Чимало глядачів прибули на дебати автобусами

“Де той стадіон? Підходьте до метро! Збираємось під афішею Олега Винника!”, - такі телефонні розмови вели “вболівальники” переважно старшого віку поблизу "Олімпійського”, гублячись у поліцейських кордонах, рекламних плакатах та висотних будівлях в центрі столиці.

Команди - на полі

На “Олімпійський” починають пропускати о п’ятій - за дві години до початку дебатів. Біля підходів до стадіону вишикувалися довжелезні черги як з глядачів, так і з журналістів: висвітлюють щоу кореспонденти багатьох провідних українських та іноземних ЗМІ. На рамках металошукачів застрягають всі.

За останній тиждень командам кандидатів так і не вдалося домовитися щодо єдиного простору для дебатів та вболівальників на “Олімпійському”. Всередині стадіону з обох боків, як футбольні ворота, височіють сцени: одна - Зеленського, інша - Порошенка. Трибуни теж поділені, поле перегороджене кордоном Нацгвардії рівно навпіл, відмежовуючи фан-зони команд супротивників.

Дві сцени та розділені фан-зони - "Олімпійський" перед дебатами

Щоб отримати перепустку у фан-зону киянка Людмила два дні невтомно оновлювала сайт одного з квиткових сервісів - через нього команда Зеленського безкоштовно розповсюджували запрошення для фанатів свого кандидата. Команда Порошенка квитки на стадіон сьогодні роздавали на майдані Незалежності - під час виступу президента.

Прохід у фан-зони так само розділений металевими огорожами: ліворуч, під зеленою вивіскою - для прихильників Зеленського; праворуч, під бордовою - для фанів Порошенка. Втім, вже на стадіоні перед початком дебатів глава держави робить чи то крок до об’єднання, чи починає наступ на половину суперника - переходить на сцену із Зеленським.

Почути один одного? Навіщо?

О сьомій годині вечора із початком дебатів вхід до фан-зони перекривають - спецпризначенці відтісняють від проходу і глядачів, і стюардів обох команд. Ті, хто не встиг потрапити на поле, помітно нервують - між групами вболівальників підвищується градус напруги.

Наталія та Віталій з Краматорська (у центрі) підтримували Петра Порошенка

“Чому ви нас не пропускаєте, це провокація! Зараз же ці “зелені” зайдуть і їх буде більше. Яку картинку побачить народ?”,- обурюється у розмові з головою департаменту інформаційної політики адміністрації президента Андрієм Жигуліним один із прихильників Петра Порошенка.

Однак на самому полі фанати президента - в явній більшості. Повернувшись обличчям до сцени опонентів, вони зустрічають репліки глави держави оплесками, а Зеленського - вигуками "Ганьба!". Слів кандидата, який за даними соцопитувань впевнено лідирує у перегонах, у фан-секторі Порошенка не чути.

“Я не запам’ятала з його промови майже нічого. А ще він розмовляв російською. Чи не знає державної мови?”, - розповідає DW вже по завершенні шоу Наталія, яка приїхала з чоловіком Віталієм із Краматорська.

Людмила з Києва прийшла підтримати Володимира Зеленського

З точністю до навпаки ситуація і під сценою дебатів, де зібралися фани Зеленського. Тут образливими вигуками переривають промову голови держави. “А що мені слухати президента? Я його вже п’ять років слухаю, він одне і те саме каже. От тільки два тижні як визнавати помилки почав. Але пізно”, - ділиться думками киянка Людмила.

Кандидати на колінах

Однак коли відомий шоумен закликає стати на коліна перед родичами тих, хто не повернувся з війни на Донбасі, обидва табори на якусь мить затихають, спостерігаючи, як затяті опоненти на сцені, хоч і в різні боки, схиляють голови. Об'єднує стадіон і гімн України, яким завершуються ці дебати. Принаймні, обидві команди намагаються не програти.

Розходяться фан-зони по черзі, мляво перегукуючись через кордони правоохоронців, мовляв, голосування у неділю врешті розставить крапки над “і” та завершить це, здавалось би, вже нескінченне шоу, на яке перетворилися президентські вибори.