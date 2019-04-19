 Стадіон на двох: як прихильники Порошенка та Зеленського дивилися дебати на “Олімпійському” | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 19.04.2019

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Україна

Стадіон на двох: як прихильники Порошенка та Зеленського дивилися дебати на “Олімпійському”

Кандидати в президенти України Петро Порошенко та Володимир Зеленський перетворили дебати на головне шоу країни. DW спостерігала за глядачами на стадіоні.

Дебати на Олімпійському стали наймасштабнішим політичним шоу країни

Дебати на "Олімпійському" стали наймасштабнішим політичним шоу країни

Два кандидати, один стадіон та понад 20 тисяч глядачів - дебати між Петром Порошенком та Володимиром Зеленським, що відбулися 19 квітня, увійдуть в історії України як наймасштабніше політичне шоу. Щоб організувати його, команди кандидатів на пост президента витратили два тижні на суперечки, а також істотні ресурси на організацію своїх прихильників. Утім, свою основну функцію дебати навряд чи виконали - глядачі на стадіоні воліли не чути своїх опонентів.

П’ятниця, столиця веселиться

Підготовка чи то до дебатів, чи то до гладіаторського двобою кандидатів у президенти стала основною темою політичного життя країни в останні два тижні. Петро Порошенко та Володимир Зеленський викликали один одного на поєдинок, здавали аналізи, їхні команди сперечалися щодо розміщення сцен, підбору ведучих та музичних виконавців.

До останніх годин у тому, що шоу на НСК "Олімпійський" відбудеться, на 100 відсотків не був упевнений ніхто - ще напередодні поліцію та МВС закликали заборонити дебати через небезпеку терактів та заворушень.

Вулиці поблизу Олімпійського були перекриті правоохоронцями

Вулиці поблизу "Олімпійського" були перекриті правоохоронцями

МВС стягнуло у центр Києва близько десяти тисяч правоохоронців, з обіду були перекриті три станції метро, прилеглі до стадіону квартали перегородили кордони поліції та Нацгвардії. Та потік людей, що рухався в бік “Олімпійського”, нагадував атмосферу державних свят чи пікових протестів часів Євромайдану.

Чимало людей приїхали подивитися дебати з регіонів - в першу чергу завдяки автопробігу та автобусам, що організував штаб Петра Порошенка. Кореспонденту DW, який заздалегідь зареєструвався як прихильник чинного президента, надійшло запрошення їхати в столицю з Житомира в автобусах від партії “Солідарність”. Утім, вже на в’їзді в Київ транспорт застрягав у величезних заторах: поліція повідомляла про надзвичайний трафік на під’їзді до міста.

Чимало глядачів прибули на дебати автобусами

Чимало глядачів прибули на дебати автобусами

DW.COM

За кілька годин до початку дебатів у центрі Києва зібрався мітинг прихильників Петра Порошенка. Біля "Олімпійського" - посилені заходи безпеки, кілька станцій метрополітену закриті. (19.04.2019)

Штаб Зеленського розповсюджує безкоштовні квитки у фан-зону на "Олімпійському", а штаб Порошенка обіцяє безкоштовні автобуси з регіонів. Наразі йдеться про початок дебатів о 19:00 19 квітня. (17.04.2019)

На офіційних дебатах на "Суспільному" був присутній лише Петро Порошенко. Він говорив, серед іншого, про звільнення заручників, легалізацію зброї та народжуваність. (19.04.2019)

“Де той стадіон? Підходьте до метро! Збираємось під афішею Олега Винника!”, - такі телефонні розмови вели “вболівальники” переважно старшого віку поблизу "Олімпійського”, гублячись у поліцейських кордонах, рекламних плакатах та висотних будівлях в центрі столиці.

Команди - на полі

На “Олімпійський” починають пропускати о п’ятій - за дві години до початку дебатів. Біля підходів до стадіону вишикувалися довжелезні черги як з глядачів, так і з журналістів: висвітлюють щоу кореспонденти багатьох провідних українських та іноземних ЗМІ. На рамках металошукачів застрягають всі.

За останній тиждень командам кандидатів так і не вдалося домовитися щодо єдиного простору для дебатів та вболівальників на “Олімпійському”. Всередині стадіону з обох боків, як футбольні ворота, височіють сцени: одна - Зеленського, інша - Порошенка. Трибуни теж поділені, поле перегороджене кордоном Нацгвардії рівно навпіл, відмежовуючи фан-зони команд супротивників.

Дві сцени та розділені фан-зони - Олімпійський перед дебатами

Дві сцени та розділені фан-зони - "Олімпійський" перед дебатами

Щоб отримати перепустку у фан-зону киянка Людмила два дні невтомно оновлювала сайт одного з квиткових сервісів - через нього команда Зеленського безкоштовно розповсюджували запрошення для фанатів свого кандидата. Команда Порошенка квитки на стадіон сьогодні роздавали на майдані Незалежності - під час виступу президента.

Прохід у фан-зони так само розділений металевими огорожами: ліворуч, під зеленою вивіскою - для прихильників Зеленського; праворуч, під бордовою - для фанів Порошенка. Втім, вже на стадіоні перед початком дебатів глава держави робить чи то крок до об’єднання, чи починає наступ на половину суперника - переходить на сцену із Зеленським.

Почути один одного? Навіщо?

О сьомій годині вечора із початком дебатів вхід до фан-зони перекривають - спецпризначенці відтісняють від проходу і глядачів, і стюардів обох команд. Ті, хто не встиг потрапити на поле, помітно нервують - між групами вболівальників підвищується градус напруги.

Наталія та Віталій з Краматорська (у центрі) підтримували Петра Порошенка

Наталія та Віталій з Краматорська (у центрі) підтримували Петра Порошенка

“Чому ви нас не пропускаєте, це провокація! Зараз же ці “зелені” зайдуть і їх буде більше. Яку картинку побачить народ?”,- обурюється у розмові з головою департаменту інформаційної політики адміністрації президента Андрієм Жигуліним один із прихильників Петра Порошенка.

Однак на самому полі фанати президента - в явній більшості. Повернувшись обличчям до сцени опонентів, вони зустрічають репліки глави держави оплесками, а Зеленського - вигуками "Ганьба!". Слів кандидата, який за даними соцопитувань впевнено лідирує у перегонах, у фан-секторі Порошенка не чути.

“Я не запам’ятала з його промови майже нічого. А ще він розмовляв російською. Чи не знає державної мови?”, - розповідає  DW вже по завершенні шоу Наталія, яка приїхала з чоловіком Віталієм із Краматорська.

Людмила з Києва прийшла підтримати Володимира Зеленського

Людмила з Києва прийшла підтримати Володимира Зеленського

З точністю до навпаки ситуація і під сценою дебатів, де зібралися фани Зеленського. Тут образливими вигуками переривають промову голови держави. “А що мені слухати президента? Я його вже п’ять років слухаю, він одне і те саме каже. От тільки два тижні як визнавати помилки почав. Але пізно”, - ділиться думками киянка Людмила.

Кандидати на колінах

Однак коли відомий шоумен закликає стати на коліна перед родичами тих, хто не повернувся з війни на Донбасі, обидва табори на якусь мить затихають, спостерігаючи, як затяті опоненти на сцені, хоч і в різні боки, схиляють голови. Об'єднує стадіон і гімн України, яким завершуються ці дебати. Принаймні, обидві команди намагаються не програти.

Розходяться фан-зони по черзі, мляво перегукуючись через кордони правоохоронців, мовляв, голосування у неділю врешті розставить крапки над “і” та завершить це, здавалось би, вже нескінченне шоу, на яке перетворилися президентські вибори.

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Дебати на Олімпійському стали наймасштабнішим політичним шоу країни

Стадіон на двох: як прихильники кандидатів дивилися дебати

Кандидати в президенти України перетворили дебати на головне шоу країни. DW спостерігала за глядачами на стадіоні.  

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