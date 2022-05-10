Проросійські демонстрації у Німеччині: хто підтримує Путіна і чому це не забороняють? (04.05.2022)

За час війни Росії проти України у різних містах Німеччини відбулися проросійські акції, учасники яких вийшли на вулиці з прапорами РФ та СРСР. Чому німці не забороняють проросійські автопробіги та демонстрації? І що про них думають німецькі політики та експерти?