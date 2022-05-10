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СРСР

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "СРСР". Союз Радянських Соціалістичних Республік проіснував з 1923 до 1991 року.

Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Леонід Кравчук - могильник СРСР, якому має дякувати Україна

Леонід Кравчук - могильник СРСР, якому має дякувати Україна 10.05.2022

Він був радянським апаратником та першим президентом України. Леонід Кравчук припустився багатьох помилок, але Україні з ним пощастило, вважає Роман Гончаренко.
В Україні інтенсивні ракетні удари: є руйнування залізниці

В Україні інтенсивні ракетні удари: є руйнування залізниці 04.05.2022

70-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідала про події середи, 4 травня.

Проросійські демонстрації у Німеччині: хто підтримує Путіна і чому це не забороняють? (04.05.2022) 04.05.2022

За час війни Росії проти України у різних містах Німеччини відбулися проросійські акції, учасники яких вийшли на вулиці з прапорами РФ та СРСР. Чому німці не забороняють проросійські автопробіги та демонстрації? І що про них думають німецькі політики та експерти?
Коментар: Путінська війна в Україні проходить зовсім не за планом

Коментар: Путінська війна в Україні проходить зовсім не за планом 04.05.2022

Російський президент серйозно прорахувався. Війна в Україні проходить зовсім не так, як він собі уявляв, і триватиме, доки українці будуть готові боротися, вважає Міодраг Шоріч.
Арка дружби народів у Києві: скульптури прибрали, ярмо залишилося

Арка дружби народів у Києві: скульптури прибрали, "ярмо" залишилося 30.04.2022

У Києві з публічного простору прибирають пам'ятники та монументи радянської доби та все, що пов'язано з російською культурою. До чого може призвести "тотальна культурна зачистка"?

Правнучка Хрущова: Війна в Україні закінчиться кінцем Росії (22.04.2022) 22.04.2022

Правнучка колишнього керівника СРСР Микити Хрущова, американська професорка Ніна Хрущова в інтерв'ю DW розвінчала міф про те, що Хрущов подарував Крим Україні. В інтерв'ю DW вона також розмірковує, як швидко може настати розвінчання культу Путіна в Росії.
Поліція Берліна розслідує справу про паплюження меморіалу в Трептов-парку

Поліція Берліна розслідує справу про паплюження меморіалу в Трептов-парку 19.04.2022

Вандали вкотре атакували меморіал радянським воїнам Трептов-парку в німецькій столиці. У Німеччині з початку війни Росії проти України спаплюжено вже кілька таких об'єктів.

Чи спровокував НАТО Путіна своїм розширенням? (22.03.2022) 22.03.2022

Одним з аргументів вторгнення в Україну Путін називав розширення НАТО. Мовляв, Альянс порушив обіцянку не розширюватися на схід. Та чи справді це так? Що закріплено в офіційних документах? Фактчек DW.
Попереду важкі випробування і втрати: Резніков звернувся до військових

"Попереду важкі випробування і втрати": Резніков звернувся до військових 22.02.2022

На думку українського міністра оборони, Кремль зробив черговий крок до відродження СРСР, а Україна буде "боронити свою країну, свій дім, своїх рідних".

Помер літературознавець і дисидент Іван Дзюба

Помер літературознавець і дисидент Іван Дзюба 22.02.2022

На 91 році життя не стало Героя України, літературознавця, дисидента та автора десятків публікацій та книг Івана Дзюби.

Австрійський історик про те, чи пасує Україні нейтральний статус

Австрійський історик про те, чи пасує Україні нейтральний статус 10.02.2022

Про можливі компромісні моделі інших країн, якими б могла скористатись Україна, уже кілька днів ведуться палкі дискусії у західних дипломатичних колах та ЗМІ. Що пропонує досвід Австрії? Інтерв'ю DW.
Чим фінляндизація може обернутись для України

Чим "фінляндизація" може обернутись для України 10.02.2022

На тлі загрози нового вторгнення РФ в Україну дедалі частіше чути про "фінляндизацію" як можливий шлях виходу з кризи. Чому це "кульгава паралель" і не підходить для Києва, пояснив у розмові з DW Аркадій Мошес.
Ексрадник Гельмута Коля: ФРН не обіцяла нерозширення НАТО

Ексрадник Гельмута Коля: ФРН не обіцяла нерозширення НАТО 10.02.2022

На перемовинах Гельмута Коля з лідерами СРСР обіцянок не розширювати НАТО не звучало, сказав DW Горст Тельчик. Умова СРСР не розміщувати сили альянсу на території колишньої НДР було виконано, додав він.
Проблеми НАТО у Південно-Східній Європі: дешевий газ та націоналізм

Проблеми НАТО у Південно-Східній Європі: дешевий газ та націоналізм 10.02.2022

Країни-члени НАТО у Центральній та Південно-Східній Європі відіграють надзвичайно важливу роль у тому, як Заходу поводитися з РФ. Москва успішно грає на струнах націоналістів.

Віталій Кличко про розчарування Німеччиною, озброєння та мрії Путіна (28.01.2022) 28.01.2022

Мер Києва Віталій Кличко в інтерв'ю DW пояснив, чому розчарований позицією ФРН на тлі загострення ситуації на українсько-російському кордоні, навіщо Україні озброєння, й оцінив шанси на мирне врегулювання конфлікту.

"Продуктові картки": порятунок від високих цін на харчі чи повернення в СРСР? (20.01.2022) 20.01.2022

Ціни на продукти харчування в Україні б'ють рекорди. Уряд вдався до державного регулювання цін, а тепер пропонують запровадити ще й "продуктові картки" для малозабезпечених. Що означає ця ідея і чи готова до неї держава?
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