 Спілка журналістів закликає речницю президента Юлію Мендель вибачитися за інцидент з кореспондентом | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.09.2019

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Спілка журналістів закликає речницю президента Юлію Мендель вибачитися за інцидент з кореспондентом

Прессекретарка президента не має права фізично перешкоджати роботі журналістів, заявили в НСЖУ, після того, як Юлія Мендель не дала кореспонденту підійти до глави держави. Вона зауважила, що це пов'язано з безпекою.

Прессекретарка президента України Юлія Мендель

Прессекретарка президента України Юлія Мендель

Національна спілка журналістів України (НСЖУ) закликала Офіс президента та прессекретарку глави держави Юлію Мендель переглянути ставлення до журналістів та вибачитися за некоректні заяви та прикрі ситуації. Про це у суботу, 28 вересня, заявив голова НСЖУ Сергій Томіленко після того, як днями Юлія Мендель не дала журналісту програми "Схеми" Сергію Андрушкові підійти до керівника Офісу президента Андрія Богдана, а потім до президента Володимира Зеленського, щоб поставити їм запитання.

"Прессекретар президента не має права фізично перешкоджати роботі журналістів. Чи дружні обійми, чи відштовхування-відтягування - це не та поведінка, з якою журналісти мають миритися", - написав Томіленко на своїй сторінці у Facebook.

Він також зазначив, що перешкоджання журналістській діяльності - найгірша з можливих реакцій влади. "Влада в усьому світі шукає формати уникання неконтрольованих контактів із незалежними журналістами. І це природно. Чиновник (як і кожна людина) боїться незручних запитань", - зауважив голова НСЖУ, додавши, що нова владна команда має будувати коректні стосунки із журналістами.

DW.COM

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Напередодні програма "Схеми" оприлюднила відео, на якому Сергій Андрушко намагається спочатку підійти до Андрія Богдана, а потом до Володимира Зеленського, а Юлія Мендель йому заважає.

Своєю чергою Юлія Мендель написала на своїй сторінці у Facebook, що лише зупиняла журналіста. "Пишуть, що побила журналіста, вдвічі більшого за себе. Заохочую всіх перевіряти інформацію… На відео видно, що я його не штовхала і не кидалася, а зупиняла. Хочемо цивілізованої поведінки - давайте на цивілізоване "Ні" не накидатися на делегацію заради красивої картинки", - заявила вона. Мендель також зазначила, що особистий простір першої особи - це його безпека. "Особливо важливо це усвідомлювати після 2017 року, коли, вдаючи журналіста відомого видання, кілер підстрелив добровольця у Києві", - додала прессекретарка президента.

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