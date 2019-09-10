Спілка журналістів закликає речницю президента Юлію Мендель вибачитися за інцидент з кореспондентом

Національна спілка журналістів України (НСЖУ) закликала Офіс президента та прессекретарку глави держави Юлію Мендель переглянути ставлення до журналістів та вибачитися за некоректні заяви та прикрі ситуації. Про це у суботу, 28 вересня, заявив голова НСЖУ Сергій Томіленко після того, як днями Юлія Мендель не дала журналісту програми "Схеми" Сергію Андрушкові підійти до керівника Офісу президента Андрія Богдана, а потім до президента Володимира Зеленського, щоб поставити їм запитання.

"Прессекретар президента не має права фізично перешкоджати роботі журналістів. Чи дружні обійми, чи відштовхування-відтягування - це не та поведінка, з якою журналісти мають миритися", - написав Томіленко на своїй сторінці у Facebook.

Він також зазначив, що перешкоджання журналістській діяльності - найгірша з можливих реакцій влади. "Влада в усьому світі шукає формати уникання неконтрольованих контактів із незалежними журналістами. І це природно. Чиновник (як і кожна людина) боїться незручних запитань", - зауважив голова НСЖУ, додавши, що нова владна команда має будувати коректні стосунки із журналістами.

Напередодні програма "Схеми" оприлюднила відео, на якому Сергій Андрушко намагається спочатку підійти до Андрія Богдана, а потом до Володимира Зеленського, а Юлія Мендель йому заважає.

Своєю чергою Юлія Мендель написала на своїй сторінці у Facebook, що лише зупиняла журналіста. "Пишуть, що побила журналіста, вдвічі більшого за себе. Заохочую всіх перевіряти інформацію… На відео видно, що я його не штовхала і не кидалася, а зупиняла. Хочемо цивілізованої поведінки - давайте на цивілізоване "Ні" не накидатися на делегацію заради красивої картинки", - заявила вона. Мендель також зазначила, що особистий простір першої особи - це його безпека. "Особливо важливо це усвідомлювати після 2017 року, коли, вдаючи журналіста відомого видання, кілер підстрелив добровольця у Києві", - додала прессекретарка президента.