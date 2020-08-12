 Спікер з президентськими амбіціями? Дмитро Разумков в інтерв′ю DW (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 14.08.2020

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Політика й суспільство

Спікер з президентськими амбіціями? Дмитро Разумков в інтерв'ю DW (відео)

Що встигла Верховна Рада і монобільшість за рік "турборежиму"? Чи існує конфлікт із Зеленським і Єрмаком? Про це голова Верховної Ради Дмитро Разумков розповів в ексклюзивному інтерв’ю DW.

Ukraine Parlamentspräsident Dmytro Rasumkow (picture-alliance/Photoshot)

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков  у інтерв'ю DW відкинув припущення про конфлікт між ним та керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком. Також він спротував чутки щодо власних президентських амбіцій. Свої активні поїздки регіонами країни він пояснив переконанням, що можновладці повинні "спілкуватися з людьми", а не "далекоглядними планами". Спікер Верховної Ради підтвердив свою позицію щодо закону про українську мову, який, на його думку, необхідно змінити. Дивіться повну версію інтерв'ю з Дмитром Разумковим:

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