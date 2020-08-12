Спікер з президентськими амбіціями? Дмитро Разумков в інтерв'ю DW (відео)

Що встигла Верховна Рада і монобільшість за рік "турборежиму"? Чи існує конфлікт із Зеленським і Єрмаком? Про це голова Верховної Ради Дмитро Разумков розповів в ексклюзивному інтерв’ю DW.
Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков у інтерв'ю DW відкинув припущення про конфлікт між ним та керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком. Також він спротував чутки щодо власних президентських амбіцій. Свої активні поїздки регіонами країни він пояснив переконанням, що можновладці повинні "спілкуватися з людьми", а не "далекоглядними планами". Спікер Верховної Ради підтвердив свою позицію щодо закону про українську мову, який, на його думку, необхідно змінити. Дивіться повну версію інтерв'ю з Дмитром Разумковим:
Через коронавірус Україна розділена на зони. У "червоній" опинилися Тернопіль і Луцьк. Там мають знову закрити кафе та зупинити громадський транспорт. Місцева влада категорично проти. Як каратимуть за непослух Києву?
Мер Дніпра Борис Філатов розповів в інтерв’ю DW про загрозу місцевому самоврядуванню з боку президента та його монобільшості, створення партії мерів "Пропозиція" та стосунки з Геннадієм Корбаном і Ігорем Коломойським.
В інтерв'ю DW мовний омбудсмен Тарас Кремінь розповідає про свої плани, "закон Бужанського", "синдром малоросійства" у владі та позицію Зеленського у питанні квот та російських серіалів, російську в кафе і транспорті.