Спікер з президентськими амбіціями? Дмитро Разумков в інтерв'ю DW (відео)

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков у інтерв'ю DW відкинув припущення про конфлікт між ним та керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком. Також він спротував чутки щодо власних президентських амбіцій. Свої активні поїздки регіонами країни він пояснив переконанням, що можновладці повинні "спілкуватися з людьми", а не "далекоглядними планами". Спікер Верховної Ради підтвердив свою позицію щодо закону про українську мову, який, на його думку, необхідно змінити. Дивіться повну версію інтерв'ю з Дмитром Разумковим: