 Співробітники Amazon у ФРН почали страйк у розпал ″чорної п′ятниці″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.11.2019

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Новини

Співробітники Amazon у ФРН почали страйк у розпал "чорної п'ятниці"

Співробітники Amazon у Німеччині почали страйк, який триватиме від ранку "чорної п'ятниці" три дні. Профспілки вимагають укладення тарифного договору.

Співробітники Amazon у ФРН страйкують у розпал чорної п'ятниці, архівне фото

Співробітники Amazon у ФРН страйкують у розпал "чорної п'ятниці", архівне фото

Співробітники Amazon у ніч на п'ятницю, 29 листопада, почали страйк у Німеччині. Вони страйкують на базах Amazon у містах Райнберг, Верне (обидва у Північному Рейні-Вестфалії), Бад-Герсфельд (у Гессені), Кобленц (Рейнланд-Пфальц), Лейпциг (Саксонія) та Грабен (Баварія).

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Понад дві тисячі працівників Amazon у шести німецьких містах оголосили про страйк у "чорну п'ятницю". Також страйкують співробітники компанії в Італії. (24.11.2017)

У Німеччині три чверті інтернет-користувачів (50 мільйонів осіб) скуповуються в мережі. Найчастіше німці купують онлайн одяг та взуття. (05.11.2018)

Профспілка Verdi, яка представляє інтереси співробітників Amazon, вимагає укладення тарифного договору. Профспілка уже кілька років намагається домовитись з Amazon про укладення базового договору, в якому б були передбачені тарифи для оплати праці в гуртовій та роздрібній торгівлі, умови праці, зокрема час роботи, тощо. 

Страйк триватиме з 29 листопада до 2 грудня, а у Кобленці, Лейпцигу та Бад-Херсфельді до ранку вівторка, 3 грудня.

Профспілка закликала співробітників інтернет-гіганта прийти на роботу у чорному одязі, щоб показати таким чином, що "чорна п'ятниця" є "чорним днем для співробітників".

Саме у цей день, так звану "чорну п'ятницю", магазини встановлюють знижки і очікують зростання попиту на їхні товари та обсягу їхніх продажів

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