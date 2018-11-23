Співробітники Amazon у ФРН почали страйк у розпал "чорної п'ятниці"

Співробітники Amazon у Німеччині почали страйк, який триватиме від ранку "чорної п'ятниці" три дні. Профспілки вимагають укладення тарифного договору.
Співробітники Amazon у ніч на п'ятницю, 29 листопада, почали страйк у Німеччині. Вони страйкують на базах Amazon у містах Райнберг, Верне (обидва у Північному Рейні-Вестфалії), Бад-Герсфельд (у Гессені), Кобленц (Рейнланд-Пфальц), Лейпциг (Саксонія) та Грабен (Баварія).
Профспілка Verdi, яка представляє інтереси співробітників Amazon, вимагає укладення тарифного договору. Профспілка уже кілька років намагається домовитись з Amazon про укладення базового договору, в якому б були передбачені тарифи для оплати праці в гуртовій та роздрібній торгівлі, умови праці, зокрема час роботи, тощо.
Страйк триватиме з 29 листопада до 2 грудня, а у Кобленці, Лейпцигу та Бад-Херсфельді до ранку вівторка, 3 грудня.
Профспілка закликала співробітників інтернет-гіганта прийти на роботу у чорному одязі, щоб показати таким чином, що "чорна п'ятниця" є "чорним днем для співробітників".
Саме у цей день, так звану "чорну п'ятницю", магазини встановлюють знижки і очікують зростання попиту на їхні товари та обсягу їхніх продажів.