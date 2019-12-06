 Співзасновник Uber Тревіс Каланік залишає компанію | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.12.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Співзасновник Uber Тревіс Каланік залишає компанію

Співзасновник сервісу таксі Uber Тревіс Каланік, який два роки тому під тиском інвесторів залишив посаду керівника компанії, тепер йде й з ради директорів. Він зосередиться на новому бізнесі та благодійності.

Тревіс Каланік більше не працюватиме в Uber

Тревіс Каланік більше не працюватиме в Uber

Співзасновник і колишній гендиректор сервісу таксі Uber Тревіс Каланік наприкінці поточного року піде з ради директорів компанії. Про це Uber повідомив у вівторок, 24 грудня.

"Uber був частиною мого життя протягом останніх десяти років. Наприкінці десятиліття і коли компанія стала публічною, схоже, це слушний момент для мене, щоб зосередитися на моєму поточному бізнесі та благодійних цілях", - заявив сам Каланік, додавши, що буде вболівати за компанію на відстані, цитує агентство новин AP. Також він повідомив, що продав всі свої акції компанії, заробивши на цьому 2,5 мільярда доларів США.

Своєю чергою генеральний директор компанії Дара Хосровшахі зазначив, що "дуже мало підприємців побудували щось таке потужне, як це зробив Тревіс Каланік з Uber".

DW.COM

Сервісній компанії з пасажирських перевезень Uber закидають недостатній захист даних користувачів, через що сталася їх масштабна крадіжка. (20.12.2018)

В американській компанії Uber повідомили про квартальні збитки у 5,2 мільярда доларів. Такі цифри пояснюють передусім практикою компанії платити співробітникам акціями, а також виходом на біржу. (09.08.2019)

Тревіс Каланік разом з Гарреттом Кемпом запропонували ідею оренди автомобіля через смартфон в 2009 році після того, як не змогли знайти таксі в Парижі. Зараз Uber, що базується в Сан-Франциско, має майже чотири мільйони водіїв по всьому світу. За цей час було здійснено близько 15 мільярдів поїздок.

Під час роботи в Uber Каланік зіштовхнувся з кількома великими скандалами. Зокрема, в 2017 році працівниця компанії звинуватила одного з топменеджерів у домаганнях та сексизмі. Вона повідомила, що керівництво Uber не відреагувало на її скарги. Каланік відкинув ці обвинувачення. Однак в результаті розслідування компанія звільнила 20 працівників, звинувачених у домаганнях, а також сплатила 4,4 мільйона доларів жертвам домагань. У 2017 році під тиском інвесторів Каланік залишив посаду генерального директора Uber.

Дивитись відео 00:56

У Сінгапурі випробовують безпілотне таксі (25.08.2016)

Аудіо й відео до теми

У Сінгапурі випробовують безпілотне таксі (25.08.2016)  

Також за темою

USA LaGuardia Flughafen Abholpunkt von Uber

Uber повідомив про понад 6000 випадків сексуального насильства в США за два роки 06.12.2019

Сервіс таксі Uber повідомив, що в 2017 і 2018 роках в їхніх машинах сталося 464 зґвалтування. Крім того, за два роки було зафіксовано 19 випадків нападів з летальним кінцем, пов'язаних з поїздками.

Russland Jet Expo 2017

Чи слід заборонити приватні літаки задля захисту клімату? 11.12.2019

Багато учасників конференції ООН з клімату, що відбувається у Мадриді, прибули на неї на літаках, зокрема на приватних. DW - про те, як елітні авіаперельоти впливають на навколишнє середовище.

USA Uber in New York 2014

Uber має сплатити 400 тисяч євро штрафу у Франції 20.12.2018

Сервісній компанії з пасажирських перевезень Uber закидають недостатній захист даних користувачів, через що сталася їх масштабна крадіжка.

Реклама

Докладно

Вертеп у Львові

Коли відзначати Різдво?

В Україні обговорюють можливість переходу на святкування Різдва Христового 25 грудня.  

Юрій Вітренко

Вітренко: Є ризик, що "Газпром" не виконуватиме домовленості

Є ризик, що РФ не виконуватиме зобов'язання щодо транзиту газу після відмови України від нових позовів до "Газпрому".  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  