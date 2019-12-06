Співзасновник Uber Тревіс Каланік залишає компанію

Співзасновник і колишній гендиректор сервісу таксі Uber Тревіс Каланік наприкінці поточного року піде з ради директорів компанії. Про це Uber повідомив у вівторок, 24 грудня.

"Uber був частиною мого життя протягом останніх десяти років. Наприкінці десятиліття і коли компанія стала публічною, схоже, це слушний момент для мене, щоб зосередитися на моєму поточному бізнесі та благодійних цілях", - заявив сам Каланік, додавши, що буде вболівати за компанію на відстані, цитує агентство новин AP. Також він повідомив, що продав всі свої акції компанії, заробивши на цьому 2,5 мільярда доларів США.

Своєю чергою генеральний директор компанії Дара Хосровшахі зазначив, що "дуже мало підприємців побудували щось таке потужне, як це зробив Тревіс Каланік з Uber".

Тревіс Каланік разом з Гарреттом Кемпом запропонували ідею оренди автомобіля через смартфон в 2009 році після того, як не змогли знайти таксі в Парижі. Зараз Uber, що базується в Сан-Франциско, має майже чотири мільйони водіїв по всьому світу. За цей час було здійснено близько 15 мільярдів поїздок.

Під час роботи в Uber Каланік зіштовхнувся з кількома великими скандалами. Зокрема, в 2017 році працівниця компанії звинуватила одного з топменеджерів у домаганнях та сексизмі. Вона повідомила, що керівництво Uber не відреагувало на її скарги. Каланік відкинув ці обвинувачення. Однак в результаті розслідування компанія звільнила 20 працівників, звинувачених у домаганнях, а також сплатила 4,4 мільйона доларів жертвам домагань. У 2017 році під тиском інвесторів Каланік залишив посаду генерального директора Uber.