 Спроба перевороту в Ефіопії: загинув керівник генштабу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.06.2019

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Спроба перевороту в Ефіопії: загинув керівник генштабу

Під час спроби перевороту в одному з регіонів Ефіопії загинув керівник генерального штабу ефіопської армії Сеаре Меконнен, повідомили в уряді країни.

Сеара Меконнен

Сеара Меконнен (ліворуч) (архівне фото)

Керівник генерального штабу ефіопської армії Сеаре Меконнен загинув під час спроби перевороту в одному з регіонів країни. Заколот намагалися провести в ніч на неділю, 23 червня, в місті Бахр-Дар - столиці ефіопського регіону Амхара. Під час спроби перевороту загинули кілька представників влади, в тому числі глава генерального штабу ефіопської армії Сеаре Меконнен.

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За словами речника ефіопського уряду, Меконнена застрелили його ж охоронці, передає агенція новин AFP.

Згодом про придушення заколоту повідомив в ефірі національного телебачення прем'єр-міністр країни Абій Ахмед. За словами керівника ефіопського уряду, в спробі перевороту взяли участь кілька високопосадовців та представників вищого офіцерського складу збройних сил країни, передає інформагенція AP.

Про перестрілки в столиці країни Аддис-Абебі повідомили AP й у посольстві США в цій африканській країні. Крім того, кореспондент інформагенції також повідомляє про перестрілки в місті Бахр-Дар. При цьому він посилається на слова жителів міста.

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