Спроба перевороту в Ефіопії: загинув керівник генштабу

Керівник генерального штабу ефіопської армії Сеаре Меконнен загинув під час спроби перевороту в одному з регіонів країни. Заколот намагалися провести в ніч на неділю, 23 червня, в місті Бахр-Дар - столиці ефіопського регіону Амхара. Під час спроби перевороту загинули кілька представників влади, в тому числі глава генерального штабу ефіопської армії Сеаре Меконнен.

За словами речника ефіопського уряду, Меконнена застрелили його ж охоронці, передає агенція новин AFP.

Згодом про придушення заколоту повідомив в ефірі національного телебачення прем'єр-міністр країни Абій Ахмед. За словами керівника ефіопського уряду, в спробі перевороту взяли участь кілька високопосадовців та представників вищого офіцерського складу збройних сил країни, передає інформагенція AP.

Про перестрілки в столиці країни Аддис-Абебі повідомили AP й у посольстві США в цій африканській країні. Крім того, кореспондент інформагенції також повідомляє про перестрілки в місті Бахр-Дар. При цьому він посилається на слова жителів міста.