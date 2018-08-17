 Спроба зламу бази даних демократів США виявилася тестом | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.08.2018

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Новини

Спроба зламу бази даних демократів США виявилася тестом

У Демократичній партії США хибно розцінили тест з перевірки на міцність систем захисту бази даних Національного комітету партії як хакерську атаку.

Кібербезпека

"Кібернапад" насправді виявився перевіркою систем безпеки

База даних виборців Національного комітету Демократичної партії США не зазнавала хакерської атаки, про спробу якої раніше заявили у партії. У четвер, 23 серпня, Боб Лорд, який очолює службу безпеки комітету, повідомив про те, що "кібератака" насправді була тестом, передає агенція новин Reuters.

Мета тесту - перевірити на міцність системи безпеки та захисту даних, пояснив Лорд. За його словами, співробітники хибно оцінили перевірку, сприйнявши її за справжню кібератаку. "Це був несанкціонований тест, а не атака", - пояснив Лорд, слова якого наводить агенція новин AP.

Цей тест провела приватна компанія за завданням партійного осередку демократів у штаті Мічиган. Національний комітет дізнався про перевірку лише після того, як поінформував про "кібератаку" ФБР.

Нагадаємо, напередодні Національний комітет Демократичної партії США повідомив, що зміг запобігти хакерській атаці на його базу даних виборців. База даних, що стала метою "атаки", містить інформацію про десятки мільйонів виборців на всій території США.

У листопаді цього року в США мають відбутися вибори до Конгресу. Громадяни обиратимуть увесь склад Палати представників та третину Сенату. Як відомо, у США розслідуються підозри про втручання Росії у вибори в Сполучених Штатах у 2016 році.

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