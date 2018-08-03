Спроба замаху на президента Венесуели Ніколаса Мадуро - він звинувачує Колумбію

Під час військового параду за участю президента Венесуели Ніколаса Мадуро у суботу, 4 серпня, пролунало декілька вибухів, інформує агенція AP. Венесуельський лідер не постраждав. Повідомляється, що вибухи пролунали, коли Мадуро виголошував промову перед військовослужбовцями. Представник уряду Хорхе Родрігес повідомив, що вибухівкою були начинені дрони. Семеро людей зазнали поранень внаслідок вибухів.

Спроба замаху була вчинена з дронів під час промови Мадуро на військовому параді

"Це була спроба мене вбити", - заявив пізніше Мадуро, якого охоронці терміново евакуювали з місця події. Повідомляється, що декількох осіб ймовірно причетних до спроби замаху на Мадуро вже затримали у Каракасі.

Президент Венесуели вважає, що за замахом стоять праві сили Колумбії на чолі з президентом цієї країни Хуаном Мануелем Сантосом. Водночас в апараті президента Колумбії закиди Мадуро відкидають, називаючи їх необґрунтованими.

Пізніше з'явилася інформація про те, що відповідальність за спробу замаху на Мадуро взяв на себе досі невідомий "Національний рух "Фланелеві солдати". В оприлюдненому в інтернеті повідомленні представники руху закинули уряду те, що той "забув конституцію та зробив із державної служби негідний інструмент самозбагачення", цитує інформагенція AFP. Підтверджень цих даних від офіційних осіб поки що немає.

Військовий, поранений під час вибуху на параді в Каракасі (4 серпня, 2018 року)

У травні Мадуро був переобраний на посаду президента Венесуели. Президентські вибори у Венесуелі відбулися на тлі глибокої економічної та політичної кризи. Багато провідних опонентів президента-соціаліста Мадуро перебували у в'язниці, змушені були втекти за кордон або були позбавлені можливості висуватися як кандидати на виборах. Голосування відбулося за досить низької явки та на тлі бойкоту з боку опозиції і повідомлень про масові порушення.