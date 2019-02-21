Справу проти Володимира Омеляна передано до суду

Справу проти міністра інфраструктури України Володимира Омеляна, якому інкримінують незаконне збагачення і декларування недостовірної інформації, передано до Солом'янського районного суду Києва, проінформувало у суботу, 22 лютого, Національне антикорупційне бюро України (НАБУ).

За даними НАБУ, слідство встановило, що у 2015 році, перебуваючи на посаді заступника міністра інфраструктури, Омелян набув у власність активи, законність підстав отримання яких не підтверджено доказами, та вартість яких значно перевищує його законні доходи. Йдеться про новий позашляховик BMW X5 2015 року випуску та готівку в сумі 90 тисяч доларів та 25 тисяч євро. Загальна вартість таких активів на той час становила 4,23 мільйона гривень.

Крім того, детективи НАБУ повідомили, що встановили факти внесення міністром недостовірних відомостей до електронної декларації. Так, в декларації за 2015 рік вартість незадекларованих міністром активів, які перебувають у його власності чи користуванні, а також видатків становила щонайменше 3,034 мільйона гривень, у 2016-му - понад 8,024 мільйона гривень.

"У декларації за обидва роки посадовець умисно не вніс інформацію про позашляховик BMW X5, фактичним власником якого, за версією слідства, він є, та який перебував у його володінні й користуванні", - наголосили в НАБУ.

Також, за даними детективів, не відображені в е-декларації за 2015 рік видатки на оренду будинку, в якому фактично проживав міністр та члени його родини. Роком пізніше міністр не задекларував факт постійного користування у 2016 році іншим заміським будинком та земельною ділянкою.

Омелян звинувачення відкинув

Натомість сам Володимир Омелян пов'язав судову справу проти себе із реформами, які здійснює міністерство інфраструктури. "Не перестаю дивуватися реаліям української політики. Саме проти мене, Уляни Супрун - людей, які ініціюють і здійснюють реформи, ведеться така безпринципна і низька гра", - написав він на своїй сторінці у Facebook у п'ятницю. Він додав, що кошти, витрачені НАБУ на "справу Омеляна", в рази перевищують те, що бюро вважає за "незаконне збагачення".

13 вересня детективи НАБУ повідомили Омеляну про підозру у незаконному збагаченні та недекларуванні активів. Посадовець категорично відкинув корупційні звинувачення на свою адресу з боку НАБУ і заявив, що готовий спростувати всі претензії в суді. Керівник мінінфраструктури також заявив, що не подасть у відставку, хоча й підтримує європейську практику відставки посадовців у зв'язку з підозрами щодо них. Він заявив, що пов'язує підозру в незаконному збагаченні зі здійснюваними ним реформами, початком у країні виборів і справою екс-депутата Миколи Мартиненка, яку НАБУ веде кілька років.

14 вересня суд відмовився обрати Омеляну запобіжний захід у вигляді застави у 5 мільйонів гривень, про який клопотала прокуратура. Його відпустили на поруки. Поручителями виступили міністр у справах молоді та спорту Ігор Жданов та депутат Верховної Ради Федір Бендюженко ("Народний фронт"). 19 вересня Солом'янський райсуд Києва ухвалив рішення про арешт майна Омеляна.