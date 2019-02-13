 Справу проти агробізнесмена Миколи Гути закрили | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.02.2019

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Новини

Справу проти агробізнесмена Миколи Гути закрили

Справу проти екс-керівника агрохолдингу "Мрія" Миколи Гути, якого підозрювали у розкраданні 800 мільйонів гривень, Спеціалізована антикорупційна прокуратура закрила через відсутність в його діях кримінального злочину.

САП не знайшла у діях Миколи Гути кримінального злочину

САП не знайшла у діях Миколи Гути кримінального злочину

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) закрила кримінальне провадження проти колишнього керівника агрохолдингу "Мрія" Миколи Гути, якого підозрювали в шахрайстві. Про це у середу, 13 лютого, повідомило інтернет-видання "Слово і діло" з посиланням на відповідь Національного антикорупційного бюро України.

Як зазначаться у відповіді, провадження у справі Гути було закрите 29 грудня 2018 року у зв'язку з відсутністю в діях підозрюваного складу кримінального злочину. Матеріали цієї справи із САП до Національного антикорупційного бюро України не надходили, повідомили в НАБУ.

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У баварському курортному містечку Гарміш-Партенкірхен продається найдорожча вілла Німеччини. Як з'ясувала DW, її власником є українець, який переховується від ошуканих кредиторів і правоохоронних органів. (12.04.2018)

Швейцарія видала Україні підозрюваного у масштабному шахрайстві колишнього агробарона Миколу Гуту. За звинуваченням у розкраданні коштів міжнародних інвесторів агрохолдингу "Мрія" Гуті загрожує до 12 років ув'язнення. (06.11.2018)

Миколу Гуту підозрювали у масштабному шахрайстві: розкраданні майже 800 мільйонів гривень, залучених на міжнародних фінансових ринках у іноземних інвесторів під розвиток бізнесу холдингу "Мрія", який у 2014 році оголосив технічний дефолт. Кредитори повідомляли, що сума завданих Гутою збитків перевищує 200 мільйонів доларів, які колишній керівник холдингу, імовірно, вивів на підконтрольні офшорні рахунки.

Майже чотири роки Гута переховувався від слідства у сімейному маєтку у швейцарському кантоні Обвальден. Він наполягав, що українські правоохоронні органи переслідують його з політичних мотивів. Однак Швейцарія відмовила йому у наданні притулку і 5 листопада минулого року його було видано правоохоронним органам України. Однак одразу після повернення в Україну Шевченківський районний відпустив Гуту під особисте зобов'язання.

У Німеччині родина Гутів володіла дорогою віллою в місті Гарміш-Партенкірхені, яку намагалася продати. Однак суд на Кіпрі за позовом кредиторів "Мірії" заборонив продаж вілли.

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