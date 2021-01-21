 Справи Майдану: двох екскомандирів ″Беркуту″ засуджено до трьох років позбавлення волі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.06.2021

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Справи Майдану: двох екскомандирів "Беркуту" засуджено до трьох років позбавлення волі

Двох екскомандирів "Беркуту" засуджено до трьох років позбавлення волі за розгін акції протесту в Києві в листопаді 2013 року. Прокуратура може оскаржити цей вирок.

Двох екскомандирів Беркуту ув'язнили на три роки

Двох екскомандирів "Беркуту" засуджено до трьох років позбавлення волі

Шевченківський районний суд Києва ухвалив вирок стосовно двох колишніх командирів відділень столичного спецпідрозділу міліції "Беркут", повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора у понеділок, 14 травня.

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"Їм призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком на 3 роки із забороною обіймати посади в правоохоронних органах строком на 3 роки", - зазначили у відомстві і додали, що суд ще задовольнив цивільний позов потерпілого про відшкодування заподіяної шкоди.

Суд визнав екссиловиків винними у перевищенні влади і службових повноважень, що супроводжувалися болісними і такими, що ображають особисту гідність потерпілого діями, вчиненому групою осіб без попередньої змови; незаконному перешкоджанні проведенню зборів, мітингів службовою особою, вчиненому групою осіб без попередньої змови; складанні та видачі службовою особою завідомо неправдивого офіційного документу.

Це - перший вирок у справах Майдану, яким до покарання у вигляді реального позбавлення волі засуджено саме правоохоронців, уточнили у прокуратурі.

Наразі прокурори вивчають можливість апеляційного оскарження вироку в частині кваліфікації дій обвинувачених та м'якості призначеного покарання.

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