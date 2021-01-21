Справи Майдану: двох екскомандирів "Беркуту" засуджено до трьох років позбавлення волі

Шевченківський районний суд Києва ухвалив вирок стосовно двох колишніх командирів відділень столичного спецпідрозділу міліції "Беркут", повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора у понеділок, 14 травня.

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"Їм призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком на 3 роки із забороною обіймати посади в правоохоронних органах строком на 3 роки", - зазначили у відомстві і додали, що суд ще задовольнив цивільний позов потерпілого про відшкодування заподіяної шкоди.

Суд визнав екссиловиків винними у перевищенні влади і службових повноважень, що супроводжувалися болісними і такими, що ображають особисту гідність потерпілого діями, вчиненому групою осіб без попередньої змови; незаконному перешкоджанні проведенню зборів, мітингів службовою особою, вчиненому групою осіб без попередньої змови; складанні та видачі службовою особою завідомо неправдивого офіційного документу.

Це - перший вирок у справах Майдану, яким до покарання у вигляді реального позбавлення волі засуджено саме правоохоронців, уточнили у прокуратурі.

Наразі прокурори вивчають можливість апеляційного оскарження вироку в частині кваліфікації дій обвинувачених та м'якості призначеного покарання.

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