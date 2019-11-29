 Справа MH17: Нідерланди звинуватили Росію в порушенні конвенції про екстрадицію | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.12.2019

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Справа MH17: Нідерланди звинуватили Росію в порушенні конвенції про екстрадицію

Російська сторона в порушення Європейської конвенції про видачу правопорушників свідомо дозволила Володимиру Цемаху опинитися за межами Росії, заявили в прокуратурі Нідерландів.

Володимир Цемах

Володимир Цемах (ліворуч) в українському суді, 5 вересня 2019 року

Прокуратура Нідерландів звинуватила Росію у тому, що та "свідомо дозволила" Володимиру Цемаху залишити російську територію. Як йдеться в оприлюдненому в понеділок, 2 грудня, повідомленні прокуратури, російська сторона зробила це всупереч офіційному запиту Нідерландів про арешт з метою подальшої екстрадиції Цемаха.

Самого Цемаха слідчі підозрюють у причетності до збиття літака Boeing, що летів рейсом MH17. У прокуратурі зазначили, що розслідування стосовно його ролі в катастрофі літака все ще триває. Дозволивши Цемаху залишити територію РФ, російська влада фактично порушила Європейську конвенцію про видачу правопорушників, йдеться в повідомленні. Росія не видає своїх громадян, але Цемах має українське громадянство, тому перешкод для його екстрадиції не було, наголосили в прокуратурі Нідерландів.

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Євродепутатка з Нідерландів Каті Пірі вважає, що Україна заплатила надто високу політичну ціну за обмін полоненими. Через передачу Цемаха, влада України матиме "серйозні розмови" з Нідерландами. (11.09.2019)

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Там також зазначили, що 19 листопада отримали повідомлення від російської сторони про те, що запит на арешт Цемаха не може бути виконаний, оскільки невідоме його місцеперебування на території РФ. Згідно з повідомленнями ЗМІ, Цемах повернувся до свого місця проживання на Сході України, звідки його не можна екстрадувати, кажуть нідерландські слідчі.

"Державна прокуратура прийшла до висновку, що Росія свідомо дозволила пану Цемаху залишити територію Російскої Федерації та відмовилася виконати запит Нідерландів. Хоча відповідно до Європейської конвенції про видачу правопорушників зобов'язана була це зробити", - наголосили в прокуратурі. 

Як повідомлялося, Цемах увійшов до числа тих утримуваних осіб, котрі підлягали обміну між Росією та Україною. Перед проведеним у вересні цього року обміном, в Києві його допитали нідерландські слідчі.

Частина обвинувального висновку у справі про збитий в 2014 році над Донбасом Boeing вже перебуває в розпорядженні суддів окружного суду Гааги. У березні 2020 року в Нідерландах розпочнеться суд над обвинуваченими в катастрофі лайнера.

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